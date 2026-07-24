De víctima a culpable: La escalofriante historia real detrás de ‘Una tóxica historia de amor’

Los documentales de crímenes reales siguen ocupando un lugar importante en el catálogo de Netflix, pero pocas historias resultan tan desconcertantes como la de Una tóxica historia de amor.

La producción reconstruye un caso ocurrido en California que comenzó con una serie de correos electrónicos amenazantes y terminó revelando un plan cuidadosamente elaborado para incriminar a una mujer inocente.

El documental se centra en Michelle Hadley, quien pasó casi tres meses en prisión acusada de acosar a su expareja y a la nueva esposa de él.

Sin embargo, conforme avanzó la investigación, las autoridades descubrieron que las pruebas apuntaban en otra dirección y que el supuesto caso de acoso escondía una historia muy diferente que ha dejado a los usuarios con la boca abierta.

Una tóxica historia de amor revela el caso real de Michelle Hadley. Netflix

El caso que inspiró Una tóxica historia de amor

La historia comenzó en 2013, cuando Ian Díaz, un agente del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), conoció a Michelle Hadley a través de una aplicación de citas.

La relación avanzó rápidamente y, tiempo después, decidieron comprar un departamento en Anaheim, California.

De acuerdo con reportes del caso, Michelle realizó una parte importante del pago inicial de la propiedad, lo que más adelante se convertiría en uno de los motivos de conflicto entre ambos.

La relación terminó en 2015, pero los problemas económicos relacionados con el inmueble continuaron. Mientras intentaban resolver esa situación, Ian inició una nueva relación con Angela Connell, con quien contrajo matrimonio un año después.

Lo que parecía el inicio de una nueva etapa para la pareja cambió poco después de la boda.

Netflix reconstruye uno de los engaños criminales más impactantes de California. Netflix

Los correos que hicieron creer que Michelle era la responsable

Tras casarse, Ian y Angela aseguraron que comenzaron a recibir mensajes intimidatorios enviados por una persona que firmaba como “Lilithistruth”.

Los correos eran cada vez más agresivos y, según denunciaron, no fueron el único problema. También afirmaron que alguien había publicado anuncios en internet utilizando la identidad de Angela para invitar a hombres a acudir a su domicilio con supuestas fantasías sexuales violentas.

Todas las sospechas recayeron sobre Michelle Hadley.

La investigación avanzó rápidamente y la joven, de 29 años, fue arrestada bajo la acusación de organizar una campaña de acoso contra la nueva pareja de su exnovio.

Durante ese momento, el caso parecía prácticamente resuelto.

Michelle Hadley pasó 88 días en prisión por un delito que no cometió. Netflix

La investigación dio un giro inesperado a las pocas semanas

Mientras Michelle Hadley permanecía en prisión, especialistas en informática forense revisaron el origen de los correos electrónicos y de las cuentas utilizadas para enviar los mensajes.

Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las primeras inconsistencias.

Los análisis revelaron que los mensajes no habían sido enviados por Michelle, sino desde dispositivos vinculados directamente con Angela Díaz.

Además, varios de esos correos se enviaron desde la vivienda donde ella vivía junto con Ian.

Los investigadores también descubrieron que Angela había creado múltiples cuentas falsas para fabricar la historia del supuesto acoso.

Conforme avanzó la investigación, surgieron más elementos que fortalecieron esa hipótesis. Entre ellos, las autoridades detectaron que Angela fingió padecer cáncer y también simuló un embarazo como parte de la narrativa que buscaba convencer a todos de que era víctima de una mujer obsesionada.

Todo ese material fue utilizado para construir una serie de pruebas falsas que terminaron llevando a Michelle a prisión.

Angela Díaz e Ian Díaz planearon un montaje para incriminar a Michelle. Netflix

Michelle Hadley pasó 88 días en prisión por un delito que no cometió

Las nuevas pruebas cambiaron por completo el rumbo del caso.

Después de 88 días en prisión, Michelle Hadley fue exonerada y recuperó su libertad en 2017.

Ese mismo día, Angela Díaz fue detenida y posteriormente condenada a cinco años de prisión por diversos delitos relacionados con el fraude y la fabricación de pruebas.

Pero lo que dio el giro más surrealista de la historia fue que el proceso judicial todavía continuó algunos años más.

En 2021, Ian Díaz también fue arrestado tras determinarse que había participado en el plan para incriminar a su expareja.

Finalmente, recibió una condena de 10 años de prisión por su participación en la conspiración.

El documental de Netflix explora el caso que sorprendió al sistema judicial. Netflix

¿Qué fue de Michelle Hadley después del caso?

Tras recuperar su libertad, Michelle Hadley habló públicamente sobre el impacto que tuvo el caso en su vida y en la de su familia.

En declaraciones recogidas por NBC News, agradeció el trabajo realizado por las autoridades que continuaron investigando cuando las pruebas comenzaron a mostrar inconsistencias.

También expresó que la resolución del caso le permitió recuperar parte de la confianza que había perdido en el sistema de justicia.

Con el paso de los años, Michelle reconstruyó su vida. Inició un negocio propio y ha participado en actividades para recaudar fondos destinados a organizaciones que apoyan a víctimas de violencia doméstica.

Ahora, Netflix retoma esta historia en Una tóxica historia de amor, un documental que muestra cómo una investigación aparentemente sencilla terminó revelando una conspiración que mantuvo a una mujer inocente en prisión durante casi tres meses.

La producción reconstruye cada etapa del caso, desde el inicio de la relación entre Ian y Michelle hasta el momento en que las pruebas digitales desmontaron el engaño y cambiaron por completo el rumbo de la investigación.