‘Sí están juntos’, dice Eugenio Derbez sobre Aislinn y Mauricio Ochmann

‘Sí están juntos’, dijo recientemente Eugenio Derbez sobre su hija Aislinn y Mauricio Ochmann, y la frase ha generado gran polémica entre los seguidores de ambos actores mexicanos que acaban de estrenar la película ‘Hasta el fin del mundo’.

La cinta que se estrenó el pasado 23 de julio en México, ha causado gran polémica y no por su historia en sí, sino por todo lo que representa el reencuentro de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, aunque sea en la pantalla grande, después de su divorcio.

Ese ‘regreso’ de la pareja, que se ha visto más allá del cine, por la promoción que hicieron del filme, generó un intenso debate y surgieron rumores de reconciliación.

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresaron?

Eugenio Derbéz habla sobre Aislinn y Mauricio Ochmann. Especial

Tras el lanzamiento del primer tráiler, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

La complicidad que muestran en pantalla, sumada a las entrevistas y las imágenes promocionales de la película, avivó las especulaciones entre sus seguidores. Sin embargo, ambos han dejado claro que, aunque conservan una excelente relación como padres de su hija y mantienen una amistad cercana, no han confirmado que hayan retomado su romance.

De hecho, muchos usuarios consideran que la campaña publicitaria aprovecha deliberadamente el morbo que genera volver a ver juntos a una de las exparejas más conocidas del espectáculo mexicano.

Pese a toda la polémica, lo cierto es que ninguno ha confirmado que hayan retomado su relación, pero ambos las declaraciones de ambos han alimentado las especulaciones.

Mauricio Ochmann ha sido quien más ha abierto la puerta a esa posibilidad. En una entrevista aseguró que no puede descartar un futuro juntos y respondió con una frase que rápidamente se hizo viral: "Uno nunca sabe, donde hubo fuego, cenizas quedan; la moneda está en el aire. La química ahí está y el amor también ahí está". Sin embargo, evitó afirmar que actualmente sean pareja.

Por su parte, Aislinn Derbez también ha preferido no cerrar completamente esa posibilidad. En una entrevista conjunta con la revista Quién, cuando les preguntaron si volverían a intentarlo como pareja, respondió entre risas: "Nunca digas nunca". No obstante, matizó que hoy ambos disfrutan la relación que han construido tras el divorcio y que han logrado encontrar un equilibrio basado en el respeto, la amistad y la crianza compartida de su hija Kailani.

‘Sí están juntos’, dice Eugenio Derbez

Eugenio Derbéz habla sobre Aislinn y Mauricio Ochmann. Especial

Por los rumores y cuestionamientos sobre el regreso de Aislinn Derbez y Mauricio Ochman, el padre de la actriz decidió romper el silencio.

Fiel a su estilo, Eugenio Derbez publicó un video en sus redes sociales, en donde hizo una declaración peculiar y compartió escenas de ‘Hasta el fin del mundo’.

Con gran sentido del humor, el papá de Aislinn Derbez dijo que sí están juntos, pero únicamente durante la película que grabaron, además enfatizó que las imágenes no fueron hechas con inteligencia artificial.

¡Más claro ni el agua! Claro que están juntos, se ve claramente, ya chequé y no es IA ¡Sí están juntos!", dijo a manera de broma.

Siguiendo con su característica personalidad, Eugenio Derbez confesó que después de las grabaciones cada uno se fue para su casa, pero en las escenas sí estuvieron juntos.

Claro, después terminó la filmación y ya cada quien se fue para su casa. Una se fue para un lado, el otro se fue para el otro, pero ya chequé y sí están juntos. En las escenas sí están juntos, durante la película", concluyó.

Lo anterior, dejó claro que las palabras de Derbez fueron todas en tono sarcástico y que en realidad solo bromeaba para dar más pie a las especulaciones que hay sobre el regreso de Aislinn y Mauricio.

¿Hasta cuándo estará en cines Hasta el fin del mundo?

Eugenio Derbéz habla sobre Aislinn y Mauricio Ochmann. Especial

La película "Hasta el fin del mundo" se estrenó en México el 23 de julio, sin embargo, no existe una fecha oficial de salida de la cartelera.

En México, las películas suelen mantenerse entre 3 y 6 semanas en los cines, dependiendo de la cantidad de espectadores y la competencia con nuevos estrenos. Si la cinta logra una buena taquilla, podría permanecer hasta finales de agosto o incluso principios de septiembre.

La película marca la primera vez que ambos protagonizan una historia romántica tras su divorcio en 2020, lo que despierta un enorme interés entre sus seguidores y convierte al filme en uno de los estrenos mexicanos más comentados del año.

La historia sigue a Manuel, un hombre que aparentemente tiene su vida resuelta y está a punto de casarse. Sin embargo, una llamada inesperada lo lleva a reencontrarse con Esmeralda, el gran amor de su juventud. Ese encuentro los obliga a recordar el pasado, enfrentar las decisiones que los separaron y preguntarse si algunas historias de amor realmente pueden tener una segunda oportunidad.

No es una historia basada en hechos reales, pero muchos espectadores consideran que tiene similitudes con la relación de sus protagonistas.

Para todos aquellos que disfrutan los dramas románticos centrados en las emociones, las relaciones y las segundas oportunidades, es una excelente opción para disfrutar en el cine.