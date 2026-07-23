'Aquel': Netflix anuncia la serie biográfica sobre el legendario cantante español Raphael

La plataforma de streaming Netflix ha presentado oficialmente los primeros avances de Aquel, la serie biográfica de ocho episodios inspirada en la trayectoria de Miguel Rafael Martos Sánchez, conocido mundialmente como el cantante Raphael.

Con una carrera de más de 60 años, más de 70 millones de discos vendidos en siete idiomas y reconocimientos únicos como un Disco de Uranio (por más de 50 millones de discos vendidos) el legendario cantante español de balada romántica es recordado por éxitos icónicos como "Yo soy aquel" y presentaciones en escenarios de clase global.

La producción realizada en conjunto con la colombiana Caracol Televisión retrata el ascenso del artista desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta su consolidación en recintos emblemáticos de Las Vegas, París, Moscú y Acapulco adentrándose no solo en los éxitos en su vida profesional, sino también en su vida personal como su relación con Natalia Figueroa, madre de sus tres hijos, así como en pasajes de su salud como su hepatitis que lo llevó a un trasplante de hígado en 2003.

¿Quiénes protagonizan la bioserie del cantante Raphael?

Para dar vida al intérprete, la producción seleccionó a dos actores que encarnarán al artista en distintas etapas de su desarrollo personal y profesional. Javier Morgade dará vida a los primeros años del cantante abarcando sus inicios y primeros éxitos internacionales.

Carlos Santos asumirá la interpretación en su fase de madurez.

El elenco principal se complementa con las actuaciones de Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro.

Dos actores interpretarán a Raphael en la serie de Netflix "Aquel". CONCHA DE LA ROSA/NETFLIX

¿Desde cuándo se podrá ver 'Aquel' en Netflix?

El proyecto producido por DLO Producciones en colaboración con Caracol Televisión estará disponible en el catálogo de Netflix a partir del próximo 9 de octubre de 2026. El lanzamiento se realizará de manera exclusiva tanto en España como en todos los países de Latinoamérica.

Netflix no ha informado si la serie se lanzará de forma total el mismo día o, como en otras producciones, habrá que esperar cada semana para la presentación de un nuevo capítulo.