¿Actores spoilean el regreso de dos poderosos héroes en Avengers: Doomsday?

Todavía faltan 10 meses para el estreno de Avengers: Doomsday, el próximo crossover del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pero tal parece que el multiverso está más activo fuera de las cámaras que dentro de ellas.

Mientras el mundo espera con ansias la llegada de una de las películas más ambiciosas de la Fase 6, tres de los rostros más queridos de la franquicia han vuelto a cruzar sus caminos en un escenario muy distinto al campo de batalla de los Vengadores.

Chris Hemsworth, Halle Berry y Mark Ruffalo están en plena gira de promoción de su más reciente proyecto, Crime 101 (Ruta de escape), donde de hecho coinciden con Barry Keoghan, a quien recordamos como Druig en Eternals de Marvel, y el Joker del Batman de la saga de Robert Pattinson.

Se trata de un thriller criminal, basado en la aclamada novela de Don Winslow, que presenta a un Hemsworth en el papel de un astuto ladrón de joyas perseguido incansablemente por un detective interpretado por Ruffalo, con Berry como una figura clave en medio del juego del gato y el ratón.

Chris Hemsworth, Halle Berry y Mark Ruffalo promocionan Crime 101. Reuters

¿Halle Berry y Mark Ruffalo regresan al UCM?

Pese a que Crime 101 ha sido recibida por la crítica como "la primera gran película de 2026", el interés no ha dejado de desviarse hacia Marvel. Con el regreso confirmado de Robert Downey Jr. como Dr. Doom, las teorías sobre qué héroes volverán para enfrentar esta amenaza están en su punto más alto.

Los actores se esfuerzan por mantener el enfoque en su nuevo drama policial, pero el aire de misterio y las preguntas sobre el multiverso parecen perseguirlos en cada entrevista, alimentando una esperanza que ningún contrato de confidencialidad ha logrado apagar por completo.

Esta semana, el estudio de SiriusXM fue testigo de un momento que ha puesto a vibrar a todo el fandom de Marvel. Chris Hemsworth, Halle Berry y Mark Ruffalo se sentaron con Andy Cohen para una entrevista que, inevitablemente, se desvió hacia el UCM.

Y aunque las palabras oficiales fueron ‘no’, el lenguaje corporal de los actores contó una historia muy distinta. Cuando surgió la pregunta obligada sobre Avengers: Doomsday, el ambiente cambió, pues Halle Berry se puso nerviosa:

No, no van a ver a Storm. No. No”, repitió la actriz, pero antes, había intercambiado varias miradas con Ruffalo, quien solo se tapó el rostro. Tras su respuesta, Cohen dijo que no le creía.

Y, de hecho, en una entrevista anterior con ScreenRant también habló de la mutante:

Storm es un personaje muy especial para mí. He tenido mucha suerte de poder interpretarla (...) Me entristece no estar en Doomsday esta vez, hay otras. Y lo haría sin pensarlo dos veces”.

Halley Berry fue Storm en la saga de X-Men de Fox. IMDb

Regresando a la conversación con Andy Cohen, éste bromeó diciendo que no le preguntaría a Mark si Hulk volvería, porque corrían el riesgo de que Marvel los demandara, porque si por algo es conocido el actor, es por spoilear información importante.

En 2017, habló del final de Infinity War durante una entrevista; ese mismo año transmitió por error parte de Thor: Ragnarok; y apenas en la gira de promoción de Crime 101, también reveló que Chris Hemsworth estará en Avengers: Secret Wars, que se estrena en 2027.

Y todas estas ‘no revelaciones’ durante las entrevistas de su película han ocurrido ante un Hemsworth que también ríe nervioso cuando le preguntan a sus compañeros si saldrán en Doomsday, lo que parece sospechoso, al menos para los fans.

El recuerdo de Andrew Garfield en No Way Home

Es imposible ver a Berry y Ruffalo negando su participación sin recordar a Andrew Garfield en 2021. Durante meses, el actor ofreció entrevistas donde juraba por su vida que no aparecería en Spider-Man: No Way Home. Se ponía nervioso, tartamudeaba y usaba frases rotundas como "no he recibido ninguna llamada", solo para terminar compartiendo pantalla con Tom Holland y Tobey Maguire.

Esa ‘escuela de la negación’ parece ser ahora el requisito número uno de los contratos de confidencialidad (NDA) de Marvel. Al igual que Garfield, Berry y Ruffalo están promocionando un proyecto ajeno (Crime 101), lo que les obliga a desviar la atención de los superhéroes.

Sin embargo, en la era del multiverso y con los rodajes de Doomsday a la vuelta de la esquina, un ‘no’ rotundo suele ser la confirmación más clara de -al menos- un cameo.

¿Cuándo fue la última vez que interpretaron a sus personajes?

Halle Berry interpretó por última vez a Storm en la película X-Men: Days of Future Past, la cual se estrenó en 2014. Aunque su versión del personaje es icónica y hace dos años se rumoró su regreso para Deadpool & Wolverine, la actriz confirmó que nunca recibió una llamada oficial de Ryan Reynolds.

En cuanto a Mark Ruffalo, su aparición más reciente en cine fue un breve cameo en la escena post-créditos de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, de 2021. Sin embargo, su últimas participaciones dentro del UCM ocurrieron en 2022, en la serie She-Hulk y en 2024, dando voz a Hulk en la segunda temporada de What if…?

Mark Ruffalo ha sido Hulk desde que inició el UCM. IMDb

¿Cuál es el elenco confirmado hasta ahora?

El próximo crossover de Marvel Studios se estrena el 18 de diciembre y, además de Robert Downey Jr., quien ya no regresa como Iron Man sino como Dr. Doom, el elenco confirmado hasta ahora es:

Alan Cumming: Nocturno

Anthony Mackie: Falcon / Capitán América

Channing Tatum: Gambito

Chris Evans: Steve Rogers

Chris Hemsworth: Thor

Danny Ramirez: Joaquin Torres / Falcon

Danny Ramirez: Joaquin Torres / Falcon David Harbour: Alexei Shostakov / Guardián Rojo

Ebon Moss-Bachrach: Ben Grimm/La Mole

Florence Pugh: Yelena Belova

Hannah John-Kamen: Ava Starr / Phantom

Hayley Atwell: Peggy Carter

Ian McKellen: Erik Lehnsherr / Magneto

James Marsden: Cíclope

Joseph Quinn: Jonathan Storm / Antorcha Humana

Kelsey Grammer: Bestia

Letitia Wright: Princesa Shuri / Pantera Negra

Lewis Pullman: Robert Reynolds / Sentry

Mabel Cadena: Namora

Patrick Stewart: Charles Xavier / Profesor X

Paul Rudd: Scott Lang / Ant-Man

Pedro Pascal: Reed Richards / Sr. Fantástico

Rebecca Romijn: Mystique

Ryan Reynolds: Deadpool

Sebastian Stan: Bucky Barnes / El Soldado del invierno

Simu Liu: Shang-Chi

Tenoch Huerta: Namor

Tom Hiddleston: Loki

Vanessa Kirby: Sue Storm / La Mujer Invisible

Winston Duke: M’Baku

Wyatt Russell: John Walker / US Agent