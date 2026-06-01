Rod Stewart anuncia su gira de despedida en México con "The Final Run"

El legendario cantante británico Rod Stewart llegará a México con su gira de despedida titulada “The Final Run”, un tour con el que cerrará una de las trayectorias más icónicas de la música internacional.

El anuncio ha generado gran expectativa entre sus seguidores, ya que esta sería la última vez que el artista se presente en escenarios del país.

Rod Stewart: seis décadas de éxitos

A lo largo de su carrera ha construido un repertorio lleno de éxitos que lo han colocado en la cima del reconocimiento internacional. Entre sus canciones más emblemáticas destacan “Maggie May”, “Da Ya Think I’m Sexy?”, “Forever Young”, “Have I Told You Lately” y “You’re in My Heart”, temas que se han convertido en clásicos para distintas generaciones.

Su legado lo posiciona como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea, con una carrera que continúa siendo referencia dentro del rock y el pop.

Foto: Instagram sirrodstewart

Fechas y ciudades confirmadas:

La gira incluye tres presentaciones en distintas ciudades de México:

9 de septiembre – Estadio Borregos (Monterrey)

11 de septiembre – Coliseo GNP Seguros (Guadalajara)

13 de septiembre – Palacio de los Deportes (CDMX)

Con estas fechas, el intérprete recorrerá algunos de los recintos más importantes del país para despedirse de su público mexicano.

Foto: X @ocesa_total

Preventa y venta de boletos

La preventa exclusiva se llevará a cabo el 5 de junio a través de Banamex, lo que permitirá a ciertos usuarios acceder antes que el público general a la compra de entradas.

Un cierre de gira muy esperado:

“The Final Run” representa el cierre de una etapa en la carrera de Rod Stewart, quien ha dejado huella con éxitos que marcaron generaciones. Su paso por México promete ser uno de los eventos musicales más esperados de lo que resta del año.

Stewart ha construido una carrera que no solo destaca por la cantidad de éxitos, sino por su capacidad de mantenerse vigente en distintas etapas de la música popular. Su estilo, voz y autenticidad lo han convertido en un referente que ha influido a varias generaciones de artistas y seguidores.