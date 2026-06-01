Bizarrap se une a “Toy Story 5” y dará voz a este personaje

El productor y DJ argentino Bizarrap, sorprendió al anunciar que formará parte de la próxima película “Toy Story 5”, marcando un nuevo paso en su carrera, ahora dentro del mundo del cine animado.

Foto: Instagram bizarrap

De la música al cine animado

Bizarrap es conocido mundialmente por sus populares BZRP Music Sessions, colaboraciones que ha realizado con distintos artistas y que lo han posicionado como uno de los productores más influyentes de la música urbana.

Su incursión en una producción de Toy Story 5 representa un nuevo capítulo en su carrera, ahora explorando el mundo del doblaje y la animación.

Foto: Instagram bizarrap

¿Quién es Bizarrap?

Gonzalo Julián Conde, conocido artísticamente como Bizarrap, es un productor discográfico, compositor y DJ argentino que ha alcanzado fama internacional gracias a su estilo innovador y sus sesiones musicales virales.

Foto: Instagram bizarrap

¿Qué personaje interpretará Bizarrap en “Toy Story 5”?

El artista reveló que dará voz a un personaje llamado “Santa de Jardín”, compartiendo su emoción en redes sociales y destacando cómo su trayectoria lo ha llevado a oportunidades inesperadas.

Soy la voz de ‘Santa de jardín’, el nuevo personaje de Toy Story 5. Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42. Gracias @disney por la oportunidad”, escribió en su cuenta de Instagram el productor.

Foto: Instagram bizarrap

Las sesiones más exitosas de Bizarrap:

Las colaboraciones del productor argentino Bizarrap, conocidas como BZRP Music Sessions, se han convertido en un fenómeno dentro de la música urbana, rompiendo récords de reproducciones y posicionándose en listas internacionales como el Billboard Hot 100.

Entre las más destacadas se encuentran:

Shakira (Session #53): un éxito mundial que marcó récords de velocidad en reproducciones y generó gran impacto cultural por su letra y la polémica que la acompañó.

Quevedo (Session #52): tema que impulsó la fama internacional de ambos artistas y se convirtió en una de las canciones más escuchadas del verano 2022.

Nathy Peluso (Session #36): una de las más elogiadas por su fuerza vocal y estilo único sobre una base.

Peso Pluma (Session #55): colaboración que llevó los corridos tumbados al formato de las sesiones, mostrando la versatilidad del productor.

Residente (Session #49): una de las más intensas y comentadas, reconocida por su estilo de “tiradera” y su potente carga lírica.

Un paso más en su expansión artística

Con este nuevo proyecto, Bizarrap continúa ampliando su presencia en la industria del entretenimiento, demostrando que su talento va más allá de la música y abriéndose camino en nuevas áreas creativas como el cine.

¿Cuándo se estrenará “Toy Story 5”?

Disney y Pixar Animation Studios confirmaron que “Toy Story 5” llegará exclusivamente a salas de cine el 19 de junio de 2026.