¡No lo vas a creer! Arruinan la estrella de Dolly Parton a días de su muerte y los fans explotan

La tristeza por la muerte de Dolly Parton se transformó en indignación entre sus seguidores después de que aparecieran daños en la estrella que la cantante tiene en el Paseo de la Fama de Hollywood.

¿Qué le pasó a la estrella de Dolly Parton en Hollywood?

A pocos días de conocerse su fallecimiento, el emblemático reconocimiento se convirtió en punto de reunión para quienes quisieron despedir a una de las figuras más queridas de la música estadounidense.

La estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood apareció con arañazos, justo cuando sus seguidores se reunían para despedir a la legendaria cantante. X

La estrella, ubicada en Hollywood Boulevard, presentó varios arañazos, de acuerdo con declaraciones de Ana Martínez, portavoz y productora del Paseo de la Fama de Hollywood.

Sin embargo, el monumento ya tenía grietas y su reparación había sido programada previamente, por lo que no está completamente claro si todos los daños observados fueron consecuencia de un acto deliberado.

Fans de Dolly Parton se indignan por lo sucedido con su estrella

La noticia provocó una ola de reacciones entre los admiradores de Parton. Para muchos, resultaba especialmente doloroso que su estrella fuera objeto de daños precisamente cuando sus seguidores se estaban reuniendo para rendirle homenaje.

Fans de Dolly Parton reaccionaron con indignación al conocer los daños en su estrella. AFP

¿Quién haría eso?”, fue una de las preguntas que se repitieron entre los comentarios publicados en redes sociales.

Otros usuarios expresaron su tristeza al ver las imágenes, mientras que algunos recordaron que el monumento también había sufrido el desgaste natural provocado por el paso del tiempo y la enorme cantidad de visitantes.

¿Por qué era importante la estrella de Dolly Parton en Hollywood?

La estrella de Dolly no tardó en convertirse en un improvisado altar de despedida. Entre los objetos que los seguidores dejaron aparecieron flores, gafas de sol rosas, esmalte de uñas e incluso productos relacionados con la marca que la artista creó junto con Duncan Hines.

Flores, mensajes y objetos personales llenaron la estrella de Dolly Parton, tras conocerse su muerte. Reuters

También llamó la atención un mensaje profundamente emotivo en el que una admiradora agradecía a Parton por haberla ayudado a sentirse aceptada.

La estrella de Parton fue inaugurada en 1984, después de que la cantante alcanzara un lugar privilegiado dentro de la industria del entretenimiento. La ceremonia fue compartida con Sylvester Stallone, con quien protagonizó la película “Rhinestone”, estrenada en 1984.

Durante décadas, aquel reconocimiento representó mucho más que un homenaje a su trayectoria musical.

Mientras su estrella es restaurada, los admiradores de Dolly Parton mantienen vivo su legado, REUTERS

Dolly Parton consiguió convertirse en una figura multidisciplinaria gracias a su trabajo como cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa. Tras conocerse su muerte, sus familiares pidieron que sus admiradores encontraran maneras especiales de celebrar su vida.

Incluso solicitaron que, en lugar de flores, quienes quisieran honrarla realizaran donaciones a Imagination Library, el programa de alfabetización infantil impulsado por Parton.