Asesinan a Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo, en Atizapán

Jonathan Meléndez, tecladista de la banda de synthpop e indie rock Camilo Séptimo, fue asesinado al interior de su departamento en la colonia Bosques Esmeralda, en el municipio de Atizapán, en el Estado de México (Edomex).

Además del músico, las otras víctimas fueron su esposa, Ana Paola “N”, de 35 años, quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija Sofía, de apenas 3 años, y la trabajadora doméstica, de 21 años; incluso un canino, mascota de la familia, que también fue localizado maniatado.

En tanto, el sobreviviente al multiple homicidio fue un menor de 6 años de edad.

Los cuerpos fueron encontrados minutos después de la 1:00 de la madrugada de este miércoles, en el interior del departamento.

Hallan cuerpo de Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo

Los gritos y las presuntas detonaciones de arma de fuego rompieron la tranquilidad de los vecinos, quienes de inmediato alertaron a las autoridades. Al acercarse al departamento y tocar en repetidas ocasiones sin recibir respuesta, solicitaron el apoyo de los cuerpos de seguridad.

Minutos después, policías municipales y estatales llegaron al inmueble y entraron para verificar la situación. La escena que encontraron confirmó la tragedia: en el cuarto de servicio estaba el cuerpo sin vida de la trabajadora doméstica.

La inspección continuó hasta la recámara principal, donde los agentes localizaron al músico muerto. En el baño de la misma habitación encontraron a su esposa y a la pequeña de 3 años. Las cuatro víctimas presentaban aparentes heridas de bala.

Tras confirmar que ninguna de las personas tenía signos vitales, los uniformados aseguraron y acordonaron el departamento para preservar la escena. Posteriormente dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), cuyos elementos quedaron a cargo de las investigaciones para esclarecer el múltiple homicidio y determinar quiénes fueron los responsables.

Fiscalía Edomex informa del asesinato en Atizapán y refiere 2 detenidos

Asesinan a músico de Camilo Séptimo. Fiscalía Edomex.

La Fiscalía del Edomex informó que por el homicidio de 4 personas en Atizapán de Zaragoza, elementos de la policía y de la misma corporación detuvieron a dos presuntos responsables.

El organismo refirió que los hombres en cuestión habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio.

Los detenidos fueron identificados como Diego Sebastián “N” identificado como “socio” de Jonathan, y probable autor del homicidio múltiple; previamente, fue detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable intervención en los mismos hechos.

Sobre las víctimas, la Fiscalía del Edomex indicó que dos de ellas fueron localizadas maniatadas, ambas y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda.

¿Quién era Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

Jonathan Meléndez, conocido artísticamente como “Honas”, fue un músico, compositor y productor mexicano, reconocido principalmente por ser tecladista y uno de los integrantes fundadores de Camilo Séptimo, agrupación de synthpop e indie rock que nació en la Ciudad de México en 2013. Junto con Manuel Mendoza, vocalista y bajista, y Erik Vázquez, guitarrista, contribuyó a construir la identidad sonora de la banda.

Dentro de Camilo Séptimo, Meléndez se encargaba de los teclados y sintetizadores, elementos fundamentales en el sonido electrónico y atmosférico que caracteriza al grupo. Además de tocar, participó en la composición y producción de distintas canciones. En entrevistas de los primeros años de la agrupación, hablaba sobre el proceso creativo y explicaba que muchas de las canciones surgían durante los ensayos, a partir de ideas musicales que posteriormente desarrollaban entre todos.

Su trabajo formó parte de una etapa importante en el crecimiento de Camilo Séptimo, especialmente con producciones como Maya, su primer EP, y posteriormente Óleos, álbum que ayudó a consolidar a la banda dentro de la escena alternativa mexicana.

De acuerdo con el press kit oficial de la agrupación, Honas Meléndez continuaba siendo identificado como parte fundamental de Camilo Séptimo, junto con Coe y Erik Vázquez.