La desgarradora razón por la que Dolly Parton jamás tuvo hijos con Carl Dean

La historia de amor entre Dolly Parton y Carl Dean duró casi seis décadas y, aunque estuvo marcada por una profunda complicidad, hubo un capítulo que nunca llegó a concretarse: la pareja no tuvo hijos.

¿Por qué Dolly Parton nunca tuvo hijos con Carl Dean?

Tras la muerte de la legendaria cantante a los 80 años, el pasado 25 de agosto, las razones detrás de aquella decisión han vuelto a despertar interés entre sus seguidores.

Dolly Parton y Carl Dean estuvieron casados durante casi 60 años, pero nunca tuvieron hijos. Grosby

Parton y Dean se casaron en 1966, cuando ella apenas comenzaba a construir la carrera que posteriormente la convertiría en una de las artistas más importantes de la música country.

Él, en cambio, siempre prefirió mantenerse alejado de los reflectores. Juntos permanecieron unidos hasta marzo de 2025, cuando Carl falleció a los 82 años.

Lo que Dolly Parton pensaba de la maternidad

Durante años, Dolly habló con una enorme honestidad sobre la posibilidad de convertirse en madre. En algunas entrevistas reconoció que, como muchas parejas jóvenes, ella y Dean llegaron a imaginar una familia e incluso pensaron en nombres para una posible hija. Sin embargo, la maternidad nunca se convirtió en una prioridad para ella.

Un problema de salud marcó un antes y un después en las posibilidades de Dolly de convertirse en madre. Reuters

Cuando eres una pareja joven, piensas que vas a tener hijos”, explicó en una entrevista retomada por medios estadounidenses, aunque reconoció que nunca sintió que fuera algo indispensable en su vida.

La razón por la que Dolly Parton no fue madre

A esa decisión personal se sumó una situación médica que tuvo un enorme impacto en su vida. Dolly fue diagnosticada con endometriosis y, durante sus treinta años, enfrentó complicaciones que terminaron llevándola a someterse a una histerectomía parcial.

La endometriosis y una cirugía a temprana edad influyeron en la historia personal de la estrella country AFP

El procedimiento hizo imposible que pudiera llevar un embarazo. La experiencia fue dolorosa tanto física como emocionalmente y representó un momento especialmente complicado para la artista.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Parton consiguió mirar aquella circunstancia desde otra perspectiva. La cantante llegó a explicar que quizá su imposibilidad de tener hijos formaba parte del camino que debía recorrer.

Dolly Parton reveló por qué no se arrepintió de no tener hijos

En 2020, durante una conversación con Oprah Winfrey, relacionó esa ausencia con la posibilidad de convertirse en una figura maternal para muchas otras personas.

Para Dolly, no tener hijos propios también significó disponer de una libertad que, según sus propias palabras, le permitió dedicar buena parte de su vida a la música, las giras y sus proyectos filantrópicos.

Dolly Parton aseguró que no tener hijos le permitió dedicar más tiempo a su carrera musical y filantrópica. Foto: Grosby

La artista consideraba que, de haber sido madre, probablemente sus prioridades habrían cambiado. Su carrera implicaba viajar constantemente y trabajar durante largas temporadas, por lo que llegó a pensar que quizá habría tenido que renunciar a algunas de las oportunidades que finalmente la llevaron al estrellato.

Lejos de mantenerse distante de la infancia, Dolly convirtió a los niños en una de las grandes causas de su vida.

En 1995 creó Imagination Library, un programa que comenzó en su natal Tennessee y que con el tiempo se expandió a diferentes países. La iniciativa entrega libros gratuitos a niños desde su nacimiento hasta los cinco años, con el objetivo de fomentar el amor por la lectura y facilitar el acceso a la educación.

La artista encontró una manera diferente de acercarse a las nuevas generaciones a través de su trabajo con niños. Foto: Instagram dollyparton

El proyecto tuvo además una motivación profundamente personal: su padre, Robert Lee Parton, no sabía leer ni escribir, algo que Dolly recordó como una de las experiencias que la inspiraron a impulsar el programa.

Así, la cantante terminó encontrando una manera diferente de ejercer esa faceta maternal que alguna vez imaginó. También permaneció muy cercana a sus hermanos, sobrinos y sobrinas, además de convertirse en madrina de Miley Cyrus, con quien mantuvo una relación especialmente estrecha.

Con el paso de los años, Dolly dejó claro que no veía su historia como una vida incompleta. Al contrario, consideraba que las circunstancias le permitieron construir un legado que alcanzó a millones de personas.