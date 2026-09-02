La muerte de Jonathan Meléndez sorprendió a los seguidores de Camilo Séptimo, agrupación de la que fue integrante durante más de una década. Pero ¿quién era el músico y cuál fue su papel dentro de la banda?

El tecladista murió el 1 de septiembre de 2026 junto con integrantes de su familia en un ataque ocurrido dentro de un fraccionamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Mientras las autoridades investigan lo ocurrido, también ha surgido interés por conocer más sobre Jonathan, quien estuvo desde los primeros años de Camilo Séptimo y participó en varias de las canciones de la banda.

La vida de Jonathan Meléndez antes de Camilo Séptimo

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa nació el 7 de abril de 1988 en la Ciudad de México. Fue tecladista, compositor y productor, además de uno de los integrantes que formaron Camilo Séptimo en 2013.

Antes de la banda, Jonathan ya tenía experiencia en la música. Él mismo contó en entrevistas que sus integrantes se conocían desde años atrás y habían participado juntos en otros proyectos que terminaron separándose.

Tiempo después volvieron a reunirse para crear una nueva banda. Ya se conocían y habían trabajado juntos, por lo que en pocos meses lograron preparar el material que después se convertiría en Maya.

El proyecto reunió a Jonathan Meléndez en los teclados, Manuel Mendoza en la voz y bajo y Erik Vázquez en la guitarra, además de otros músicos que los acompañaron en diferentes etapas y conciertos.

Dentro de la banda, Jonathan se encargaba principalmente de los teclados y sintetizadores, instrumentos que estuvieron presentes en el sonido de Camilo Séptimo desde sus primeras canciones.

Quién era Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, trágicamente asesinado IG camiloseptimomx

Jonathan Meléndez fue parte de Camilo Séptimo desde sus inicios

Camilo Séptimo nació en 2013, después de que sus integrantes ya habían trabajado en otros proyectos musicales.

Uno de sus primeros sencillos fue “Portales”, pero “No confíes en mí” fue una de las canciones que ayudó a que más personas comenzaran a conocerlos. El tema fue incluido después en el EP Maya.

El material fue publicado en 2014 y la banda comenzó a presentarse fuera de la Ciudad de México y a ganar seguidores dentro de la música independiente.

En 2015, “No confíes en mí” consiguió una nominación como canción del año en los Indie-O Music Awards, mientras Camilo Séptimo también estuvo nominado como artista nuevo.

Jonathan habló en diferentes entrevistas sobre aquellos primeros años. El músico explicaba que conocerse desde tiempo atrás y haber pasado por otros proyectos les ayudó cuando comenzaron a trabajar juntos como Camilo Séptimo.

Con los años, los sintetizadores, guitarras y sonidos electrónicos se convirtieron en parte de las canciones de la banda, junto con la voz de Manuel Mendoza.

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¿Qué canciones hizo Jonathan Meléndez con Camilo Séptimo?

La participación de Jonathan Meléndez no se limitaba a tocar los teclados durante los conciertos. También trabajó en la composición y producción de música de Camilo Séptimo.

Entre las canciones más conocidas de la agrupación se encuentran “Miénteme”, “No confíes en mí”, “Vicio”, “Inevitable”, “Contacto”, “Contracorriente” y “Galáctica”.

Después de Maya, la banda publicó su primer álbum de estudio, Óleos, en 2017. Jonathan fue uno de los integrantes que habló sobre cómo habían trabajado en el disco durante su promoción.

Después llegaron Navegantes en 2019, Ecos en 2022 y Jardín de las almas en 2023.

Camilo Séptimo siguió publicando música. En 2025 lanzó MAPAS y en mayo de 2026 llegó MAPAS II, uno de los últimos trabajos en los que participó Jonathan.

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También trabajaba detrás de las canciones

Aunque Jonathan era conocido por tocar los teclados durante los conciertos, su trabajo con Camilo Séptimo también incluía la composición y producción de canciones.

En los créditos de MAPAS II, por ejemplo, Jonathan aparece como compositor de canciones como “Sombra”, “Abril”, “Órbita” y “Minutos”.

También aparece acreditado en trabajos de producción, grabación, mezcla y masterización, además de colaborar con Manuel Mendoza y Erik Vázquez.

MAPAS II fue publicado el 15 de mayo de 2026, pocos meses antes de su muerte. Jonathan continuaba trabajando con Camilo Séptimo después de más de una década como integrante de la banda.

El disco incluyó canciones como “Sombra”, “Abril”, “Órbita”, “Minutos”, “Sueño Violeta”, “Cierro los Ojos”, “Destellos” y “Todas las Mañanas”.

¿Qué le pasó a Jonathan Meléndez?

Jonathan Meléndez murió el 1 de septiembre de 2026, a los 38 años, durante un ataque ocurrido dentro de un fraccionamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El integrante de Camilo Séptimo fue encontrado sin vida junto con miembros de su familia dentro de un inmueble. Un menor sobrevivió al ataque y recibió atención después de que las autoridades llegaron al lugar.

Las autoridades del Estado de México iniciaron una investigación para conocer qué ocurrió y determinar las circunstancias del crimen.

Jonathan se mantuvo activo con Camilo Séptimo hasta 2026. Uno de sus últimos trabajos fue MAPAS II, publicado el 15 de mayo, donde aparece acreditado en la composición y producción de varias canciones.