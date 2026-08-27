“Dolly, te queremos”: Harry Styles homenajea a Dolly Parton durante concierto en Nueva York

Harry Styles dedicó parte de su primer concierto de la residencia Together, Together en Nueva York a Dolly Parton, un día después de la muerte de la cantante estadounidense a los 80 años.

El británico aprovechó su regreso al Madison Square Garden para reconocer públicamente la influencia que Parton tuvo en su carrera y eligió una de sus composiciones más conocidas para acompañar el momento.

Dolly Parton fue recordada por Harry Styles en el Madison Square Garden. IG harrystyles

Así fue el homenaje de Harry Styles a Dolly Parton

Styles hizo una pausa durante el espectáculo del 26 de agosto para hablar sobre los músicos que han influido en su trayectoria. Entre todos ellos, decidió mencionar directamente a la intérprete de Jolene.

“Quiero dar las gracias como es debido a todos los músicos que me han inspirado a lo largo de los años. Dolly, te queremos, muchísimas gracias”, expresó ante los asistentes.

Después de sus palabras comenzó a escucharse I Will Always Love You, canción escrita y grabada originalmente por Dolly Parton en 1974 y que décadas después alcanzaría una nueva popularidad mundial gracias a la versión de Whitney Houston.

La grabación de Parton sonó por los altavoces durante aproximadamente un minuto mientras el público acompañaba la canción y levantaba las luces de sus teléfonos.

Entre las personas presentes durante el concierto se encontraba Zoë Kravitz, prometida del cantante británico.

El momento tuvo lugar durante una fecha importante para Styles. La presentación abrió una residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden como parte de su gira Together, Together.

¿Por qué Harry Styles eligió I Will Always Love You?

Aunque muchas personas relacionan I Will Always Love You con Whitney Houston, fue Dolly quien escribió la canción y la publicó originalmente en 1974.

Parton compuso el tema cuando decidió terminar su relación profesional con Porter Wagoner, figura fundamental en sus primeros años dentro de la música country. La canción funcionó como una despedida desde el agradecimiento y no como una ruptura sentimental.

La versión original llegó al primer lugar de la lista country de Billboard. Parton volvió a grabarla años después para la película The Best Little Whorehouse in Texas y consiguió nuevamente encabezar la clasificación country.

La historia de la canción cambió de escala en 1992, cuando Whitney Houston grabó una nueva versión para The Bodyguard. Su interpretación llevó la composición de Parton a una audiencia internacional y la convirtió en uno de los temas más reconocibles de ambas artistas.

La canción también se ha convertido en una elección recurrente para despedirla. John Mayer utilizó el mismo tema durante una presentación realizada el miércoles en Nueva York.

Harry Styles rindió homenaje a Dolly Parton durante su concierto en Nueva York. IG harrystyles / Reuters

¿De qué murió Dolly Parton?

Dolly Parton murió el 25 de agosto de 2026 a los 80 años, según confirmó su familia. Posteriormente, sus representantes informaron que la artista había enfrentado una breve batalla contra el cáncer.

La noticia fue comunicada públicamente por su sobrino Bryan Seaver, quien explicó que la propia cantante le había encargado años atrás la responsabilidad de anunciar su fallecimiento cuando llegara el momento.

Parton había hablado recientemente sobre sus problemas de salud, aunque mantenía sus planes de continuar trabajando. Durante sus últimos meses también tuvo que reducir algunas de sus actividades públicas.

Su muerte provocó una serie de mensajes de figuras que trabajaron con ella, crecieron escuchando su música o reconocieron su influencia dentro de la industria.

Entre quienes la recordaron públicamente aparecen Miley Cyrus, Beyoncé, Taylor Swift, Reba McEntire, Jane Fonda, Paul McCartney, Elton John y Celine Dion.

Para Miley Cyrus, la pérdida tuvo además un componente familiar. Dolly fue su madrina y mantuvo una relación cercana con ella desde mucho antes de que ambas compartieran pantalla en Hannah Montana.