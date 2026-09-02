Muere Victor Miller, guionista de ‘Viernes 13’, a los 86 años

El cine de terror está de luto por la muerte de Victor Miller, escritor responsable del guion de “Viernes 13” (Friday the 13th), una de las películas que ayudaron a definir el género slasher. El guionista falleció el lunes en Alameda, California, a los 86 años.

La noticia fue confirmada por su hijo, Ian Miller, a la revista Variety, quien dio a conocer el fallecimiento del escritor, cuyo trabajo quedó ligado para siempre a una de las franquicias más reconocidas del terror.

Foto: X@gaunadiego2001

¿Qué hizo Victor Miller en ‘Viernes 13’?

Estrenada en 1980, “Viernes 13” se convirtió rápidamente en una referencia para las películas de terror y dejó varios elementos que posteriormente serían retomados por otras producciones del género.

Uno de los escenarios que quedaron asociados a este tipo de historias fue el campamento de verano, lugar donde un grupo de jóvenes se enfrenta a una serie de situaciones violentas mientras se encuentra alejado de los adultos.

La cinta también incorporó temas relacionados con la juventud, las fiestas y el comportamiento de los adolescentes, elementos que terminaron convirtiéndose en parte habitual de las películas slasher.

¿En qué se inspiró Victor Miller para escribir la película?

En una entrevista concedida recientemente a un sitio especializado en “Viernes 13”, Miller explicó que el proyecto surgió tomando como referencia el éxito de “Halloween”, dirigida por John Carpenter y estrenada en 1978.

El escritor contó que la idea de situar la historia en un campamento surgió precisamente de la posibilidad de mantener a los jóvenes lejos de cualquier adulto que pudiera auxiliarlos.

También explicó que el antecedente de Jason dentro de la historia estuvo relacionado con la idea de un hecho trágico ocurrido antes de los acontecimientos principales, un recurso que también había sido utilizado en “Halloween”.

Con estos elementos, la historia terminó tomando forma alrededor de un campamento donde los jóvenes comienzan a ser asesinados uno a uno por Pamela Voorhees, una madre obsesionada con proteger la memoria de su hijo.

Foto: X@gaunadiego2001

¿Victor Miller trabajó en las secuelas de ‘Viernes 13’?

Aunque su guion dio origen a una de las sagas más importantes del género, Miller no participó en las numerosas secuelas que continuaron la historia de “Viernes 13”.

La franquicia creció durante las siguientes décadas y convirtió a Jason Voorhees en uno de los personajes más reconocibles del cine de terror, aunque la participación de Miller quedó principalmente relacionada con la película original.

¿Qué otras producciones escribió Victor Miller?

La carrera del guionista no se limitó al cine. Miller también desarrolló una importante trayectoria en televisión y trabajó en reconocidas series dramáticas como “All My Children”, “One Life to Live”, “Another World”, “Guiding Light” y “General Hospital”.

Su trabajo en “All My Children” también recibió reconocimiento dentro de la industria, pues formó parte del equipo de escritores que obtuvo tres premios Daytime Emmy en la categoría de mejor equipo de guionistas de una serie dramática.

Foto: X @cinedeterror

Victor Miller nació en Nueva Orleans, Luisiana, en 1940 y durante varias décadas combinó su trabajo entre el cine y la televisión.

Aunque participó en diferentes proyectos, su nombre quedó especialmente relacionado con “Viernes 13” y con el impacto que tuvo la película dentro del cine de terror.

Tras su muerte, le sobreviven su esposa, Tina Thurston Miller, y sus hijos Ian y Josh.