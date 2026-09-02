Revelan la escandalosa cifra que Harry y Meghan pagarán por la escuela de sus hijos en Reino Unido

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido no solo implica un nuevo capítulo para la familia Sussex, también representa una importante inversión en la educación de sus hijos.

¿Cuánto pagarán Harry y Meghan por la escuela de Archie y Lilibet?

De acuerdo con información publicada por Page Six, el príncipe Archie y la princesa Lilibet están a punto de comenzar clases en un exclusivo colegio preparatorio británico cuya colegiatura supera los 35 mil dólares al año.

Archie y Lilibet tendrían acceso a una institución con instalaciones deportivas, artísticas y académicas de primer nivel. IG meghan

La cifra ha llamado especialmente la atención debido a las características de la institución, que ofrece mucho más que un programa académico tradicional.

Aunque Page Six decidió no revelar el nombre del colegio para proteger la privacidad de los menores, sí dio a conocer algunos detalles que permiten dimensionar el nivel de exclusividad del lugar.

Así es el lujoso colegio británico elegido para Archie y Lilibet

Entre sus instalaciones destacan una piscina cubierta, gimnasio, extensas áreas verdes y numerosas canchas deportivas de césped artificial.

Así sería el lujoso colegio británico elegido para los hijos de Harry y Meghan, cuyo nombre se mantiene en secreto. IG meghan

Los estudiantes también pueden aprovechar la cercanía con un río para realizar actividades acuáticas como navegación y kayak, una propuesta poco habitual en los colegios convencionales.

Pero la oferta no termina ahí. El campus cuenta con estudios de arte, laboratorios de ciencias, una cocina, un amplio teatro y un centro dedicado a las artes escénicas. También dispone de salas de práctica, espacios para ensayos, un salón de recitales y un jardín.

Otro de los atractivos es su propuesta gastronómica. Los alumnos tienen acceso a un comedor que ofrece desayuno, comida y cena con un menú variado que incluye preparaciones como falafel y paletilla de cordero cocinada lentamente.

El regreso de los Sussex al Reino Unido llega acompañado de gastos millonarios. IG meghan

Todo apunta a que Archie y Lilibet tendrán una experiencia escolar muy distinta a la que conocieron durante sus años en California.

La principal preocupación de Harry y Meghan con su regreso a Reino Unido

La llegada de los hijos de Harry y Meghan también habría obligado a reforzar las medidas relacionadas con la privacidad.

Antes del inicio de clases, familias de otro colegio de élite de la zona recibieron una comunicación en la que se les recordó que no deben tomar fotografías o videos de otros alumnos sin autorización ni compartir información relacionada con estudiantes o sus familias en redes sociales.

La privacidad sigue siendo una prioridad para los hijos de Harry y Meghan durante su nueva vida escolar. IG meghan

La medida cobra especial relevancia ante la enorme atención mediática que acompaña a los Sussex. De acuerdo con los reportes, Harry y Meghan habrían contactado varias escuelas antes de establecer sus planes educativos para Archie y Lilibet.

Los pequeños, de 7 y 5 años respectivamente, comenzarían esta semana una nueva etapa académica después de haber vivido aproximadamente seis años en California.

Su regreso a Reino Unido se concretó a finales de agosto, después de que la pareja abandonara discretamente su residencia de Montecito, valorada en unos 14 millones de dólares.

Harry y Meghan habrían buscado varias opciones educativas antes de instalarse nuevamente en Inglaterra, Instagram Meghan, Duchess of Sussex

La decisión de regresar a Inglaterra estaría relacionada, entre otros motivos, con el deseo de Harry de que sus hijos permanezcan más cerca del rey Carlos III y puedan construir vínculos con otros integrantes de la familia real.