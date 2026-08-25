La emotiva condición de la familia de Dolly Parton para su último adiós que sorprendió a todos

Tras confirmarse el fallecimiento de Dolly Parton a los 80 años en Nashville, Tennessee, su familia reveló que la cantante dejó instrucciones claras para su último adiós.

¿Cómo será el funeral de Dolly Parton?

De acuerdo con el comunicado difundido por su equipo, la propia Parton quería una ceremonia pequeña y privada, reservada exclusivamente para sus seres queridos más cercanos.

Familiares cercanos despedirán a Dolly Parton en Nashville, lejos de las cámaras y los reflectores. Reuters

Aunque su carrera la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música estadounidense, la intérprete de “Jolene” prefería que ciertos momentos permanecieran alejados de las cámaras.

Por ello, no se contempla un gran funeral público, sino una ceremonia íntima que se realizaría en los próximos días en Nashville.

¿Qué pidió la familia de Dolly Parton para el funeral?

La familia también hizo una petición especial a sus admiradores. En lugar de enviar flores, solicitó que quienes deseen honrar la memoria de la artista realicen donaciones a Imagination Library, el programa creado por Parton para entregar libros gratuitos a niños.

La familia de Dolly Parton pidió a sus seguidores realizar donaciones a Imagination Library para honrar su memoria. Reuters

La elección tiene un significado particularmente emotivo. La iniciativa nació de la propia historia familiar de la cantante, quien creció en una familia numerosa y en condiciones económicas muy limitadas.

Su padre tuvo dificultades para aprender a leer, una experiencia que influyó en el compromiso de Parton con la educación y el acceso a los libros. Así, incluso después de su muerte, una de las causas que más defendió continuará siendo parte de su legado.

¿Cuál fue el último deseo de Dolly Parton antes de morir?

Uno de los detalles más conmovedores sobre sus últimos preparativos fue revelado por su sobrino Bryan Seaver, quien durante años formó parte de su equipo de seguridad.

La familia de Dolly Parton reveló que la cantante quería descansar en una cómoda cama de algodón. Reuters

Según explicó, Parton le había pedido tiempo atrás que, cuando llegara el momento, se encargara de comunicar públicamente la noticia.

Seaver también contó que la cantante tenía un deseo muy específico respecto a su descanso final: quería ser colocada en una “hermosa cama de algodón suave”.

La petición provocó una reflexión especialmente simbólica. Después de pasar décadas sobre escenarios utilizando vestidos llamativos, lentejuelas, tacones y enormes pelucas, Parton habría querido que su último descanso fuera sencillo y cómodo.

Después de toda una vida luciendo pesadas lentejuelas, por fin se merece estar cómoda y descansar”, expresó su sobrino al recordar aquella petición.

El legado de Dolly Parton tras su muerte

La decisión de mantener el funeral en privado contrasta con la dimensión de la figura que fue Parton. Durante siete décadas, la artista pasó de crecer en una familia humilde de Tennessee a convertirse en cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa de alcance internacional.

Dolly Parton dejó instrucciones para que su despedida estuviera reservada a sus seres queridos. Reuters

De su autoría surgieron canciones como “I Will Always Love You”, “Coat of Many Colors” y “Jolene”, piezas que trascendieron las fronteras de la música country. Su trayectoria también estuvo acompañada por proyectos empresariales y una importante labor altruista.

Sin embargo, para su familia, el último adiós no será un espectáculo. Aunque hasta el momento su equipo no ha precisado públicamente la causa de su fallecimiento, familiares y amigos se preparan para despedirla en privado.

Mientras sus seguidores podrán rendirle homenaje de otra manera: compartiendo recuerdos en redes sociales o dejando mensajes a través de los canales oficiales de la artista.