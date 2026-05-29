Universo de Medianoche: Marvel lanza el origen más oscuro de sus superhéroes

La editorial Marvel Comics anunció el lanzamiento del Universo de Medianoche, una nueva línea de historietas que transforma por completo a sus iconos mundiales. Esta iniciativa debuta en agosto próximo con versiones oscuras y perturbadoras de Spider-Man, los X-Men y Los 4 Fantásticos.

El proyecto busca atrapar a lectores veteranos y nuevas audiencias mediante narrativas enfocadas en el terror. Los escritores rediseñaron la mitología de los superhéroes para mostrar un universo dominado por el miedo, la sangre y mutaciones monstruosas.

Nightcrawler en el Universo Midnight. Foto: Marvel Cómics

CB Cebulski, editor en jefe de la compañía, explicó que la marca mantiene una larga tradición de crear mundos alternativos audaces. "Dimos a nuestros creadores más destacados la oportunidad de adentrarse en los rincones más oscuros de su imaginación", señaló el directivo.

La pesadilla editorial arranca oficialmente con la publicación de tres títulos principales que redefinen a los pilares de la casa productora. Los equipos creativos prometen mantener a los fanáticos al borde de sus asientos con revelaciones impactantes número tras número.

Sangre mutante y terror cósmico

El primer cómic en llegar a los puestos de revistas será Midnight X-Men #1, disponible a partir del 5 de agosto. El escritor Jonathan Hickman y el dibujante Matteo Della Fonte relatan una inminente guerra entre vampiros y mutantes en las calles de Nueva York.

Hickman aseguró que este proyecto lo llenó de entusiasmo y encaja a la perfección con su estilo narrativo. Los icónicos mutantes abandonan su eterna lucha por la aceptación social y ahora deambulan por la ciudad ansiosos de sangre fresca.

Portada de Marvel Midnight X-Men. Foto: Marvel Cómics

Para septiembre de 2026, la editorial publicará Midnight Fantastic Four #1, a cargo del guionista Benjamin Percy y el ilustrador Kev Walker. La trama convierte el viaje espacial de la primera familia en un violento relato de horror cósmico lovecraftiano.

En esta versión, un científico obsesivo descubre secretos prohibidos del universo que desatan transformaciones aterradoras en su propio equipo. Percy detalló que aprovechó esta oportunidad para liberar sus instintos literarios más oscuros sobre un título que siempre admiró desde lejos.

La grotesca mutación de Peter Parker

La etapa inicial culmina en octubre de 2026 con la salida de Midnight Spider-Man #1. El escritor Phillip Kennedy Johnson une fuerzas con el artista gráfico Scie Tronc para reinventar el nacimiento del superhéroe arácnido más popular del planeta.

La malvada corporación Oscorp transforma al joven Peter Parker en un espeluznante híbrido humano-arácnido durante una retorcida búsqueda de la vida eterna. El protagonista acepta su repulsiva apariencia monstruosa para detener los siniestros experimentos genéticos de la poderosa compañía.

Storm en Marvel Midnight. Foto: Marvel Cómics

"Todos aportamos una sensibilidad propia a nuestros proyectos, redefinimos los límites y reinventamos a estos personajes de una manera nunca antes vista", adelantó Johnson. El autor prometió sorpresas mayúsculas que alejan a esta línea de las continuidades tradicionales de la famosa editorial.

La empresa añadió un elemento de misterio adicional al formato físico de estas historietas coleccionables. Las portadas regulares, diseñadas por el artista Dike Ruan, llegarán a las tiendas de cómics parcialmente ocultas bajo un velo oscuro.

Los lectores descubrirán la ilustración completa únicamente al abrir las páginas del ejemplar impreso. Salvo en los números de debut, este formato envolverá en sombras el arte principal para desafiar a los fanáticos más atrevidos del mercado.