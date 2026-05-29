Registro de línea telefónica en México: datos que no estás obligado a dar

El registro de línea telefónica en México está en curso, sin embargo, poca ha sido la convocatoria y el tiempo se agota para cumplir con el trámite. Algunas personas se rehúsan a darse de alta debido a que temen por la seguridad de sus datos.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso la fecha límite del 30 de junio del 2026 para que los mexicanos hagan el registro de su línea telefónica con la operadora que les corresponde, pero muchos todavía no cumplen con el requisito.

Cabe destacar que, hasta ahora no hay cambios en el trámite y es algo obligatorio para todos. Incluso, si no lo hacen, la consecuencia es que sufrirán un ‘apagón’ de servicio, quedando su línea únicamente para llamadas de emergencia.

Registro de línea telefónica: datos que no estás obligado a dar

Datos no obligados para registro de línea en México. Especial

Con el avance de los registros de los números telefónicos en el país, también se ha registrado un crecimiento en intentos de fraude y estafas mediante llamadas, mensajes y enlaces falsos.

Delincuentes se hacen pasar por supuestos gestores y solicitan información privada para aparentemente ‘agilizar’ el trámite, no obstante, todo se trata de un engaño pues con los datos obtenidos pueden robar identidades o vincular actividades ilegales a otra persona.

Ante ello, la CRT ha hecho hincapié en que este es un proceso seguro y únicamente se realiza ante las operadoras telefónicas.

Los datos que no estás obligado a dar para el registro de tu línea telefónica y, si te los piden es una señal de fraude, son:

Datos biométricos como lectura del iris, huellas dactilares o reconocimiento facial.

Pruebas de ADN.

Cualquier información fisiológica o médica.

Firmas.

Códigos SMS.

Documentos obligatorios

Datos no obligados para registro de línea en México. Especial

Los datos que debes dar para vincular tu línea telefónica en México ante las operadoras, son:

Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte.

Clave Única de Registro de Población (CURP) para personas físicas. Los extranjeros tienen que presentar la versión temporal.

RFC para personas morales.

En tanto, cabe destacar que, en algunos casos, cuando el registro se hace en línea, las compañías pueden solicitar una selfie o prueba de vida para confirmar que quien realiza el proceso coincide con los documentos oficiales entregados. Sin embargo, si eso te preocupa es mejor realizar el trámite de manera presencial.

Además, en ese caso de las selfies, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares estipula que la operadora telefónica está obligada a proteger esas pruebas.

¿Habrá prórroga para el trámite?

La fecha límite para dar de alta un número telefónico con el CURP es el 30 de junio del año en curso. De acuerdo con la CRT no habrá ningún tipo de prórroga para quien no cumpla con el registro en el tiempo indicado.

Con este trámite, la CTR pretende terminar con el anonimato en llamadas y mensajes de texto que comúnmente son utilizados para comete fraudes, estafas y otros delitos digitales.

Quienes no cumplan con el requisito obligatorio, serán dadas de baja y únicamente podrán hacer llamadas de emergencia o que no dependan de una red móvil, pero por ejemplo WhatsApp no funcionará debido a que esta app necesita de una línea para poder operar.

Es importante aclarar que la suspensión de la línea para quien no haga el registro será temporal porque cuanto la persona cumpla con el trámite quedará activa nuevamente.