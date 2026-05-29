Hijo de Pepe Aguilar enfrentaría demanda de la hija de Carmen Salinas por daño moral

El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, enfrenta un nuevo proceso legal en México. María Eugenia Plascencia, hija de la fallecida actriz Carmen Salinas, interpuso una demanda por daño moral contra el rapero. La querella busca defender la memoria y el legado de la productora teatral frente a una serie de fuertes acusaciones públicas.

La controversia detonó en febrero pasado durante la emisión del popular podcast ‘Penitencia’, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera. En el programa, un recluso identificado únicamente como Beto acusó a la estrella del cine de ficheras de realizar presuntos rituales satánicos con niños. Las declaraciones escalaron velozmente en plataformas digitales y desataron un escándalo mediático.

Carmen Salinas en la Cámara de Diputados. Cuartoscuro

El pleito legal en los tribunales

El programa de espectáculos ‘Ventaneando’ presentó este jueves 28 de mayo los documentos oficiales de la demanda. El expediente judicial incluye al integrante de la Dinastía Aguilar y a la titular del espacio digital de entrevistas. El abogado Gerardo Rincón, representante legal de la familia ofendida, confirmó el avance del proceso en los juzgados.

El litigante declaró para el matutino ‘Venga La Alegría’ que un juez ya aprobó el recurso legal inicial por daño moral. Las autoridades correspondientes preparan las notificaciones para todos los involucrados en la difusión del material difamatorio. El equipo jurídico de Plascencia también alista una segunda acción, ahora por la vía penal, contra los señalados.

Carmen Salinas ante los micrófonos. Cuartoscuro

La demanda también apunta contra las autoridades del centro penitenciario donde la comunicadora grabó la polémica entrevista. El abogado argumentó que el director del penal omitió los protocolos básicos de seguridad al permitir estas declaraciones al exterior. La familia de la productora de 'Aventurera' exige el pago de una fuerte indemnización económica por las afectaciones a su imagen.

Las peticiones legales exigen una disculpa pública obligatoria en los mismos canales donde ocurrió la difamación original. Los demandantes solicitan la eliminación total del contenido ofensivo de todas las plataformas y una garantía de no repetición de actos similares. Los acusados también deberán cubrir los gastos y costos totales que genere el litigio.

Los polémicos comentarios en redes sociales

La inclusión de Emiliano Aguilar en este conflicto judicial derivó directamente de sus propias publicaciones en internet. En marzo, el exponente de música urbana utilizó su cuenta oficial de Instagram para respaldar las oscuras acusaciones del reo. El joven validó las palabras del recluso mediante un video frente a sus miles de seguidores en la red social.

“Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas, ah pues yo estoy loco, ¿verdad?”, cuestionó el artista en su grabación. El hijo del famoso intérprete ranchero aseguró que la gente lo juzgó demente por hablar de este escabroso tema previamente. En su mensaje, invitó al público a revisar las tendencias y creer en sus teorías conspirativas.

Emiliano Aguilar fumando. Foto de IG: Emiliano Aguilar

El rapero insistió en la absoluta veracidad de la narrativa planteada por el convicto sobre la figura del espectáculo. “Ahorita está en tendencia, ¿no que echaba mentiras?, puras verdades conmigo, carnales”, sentenció el joven de manera burlona en aquel momento. Sus declaraciones provocaron indignación inmediata entre los fieles admiradores de la icónica estrella de la televisión mexicana.

Hasta el cierre de esta edición, el nieto de Antonio Aguilar y Flor Silvestre no emitió ninguna respuesta oficial sobre el requerimiento judicial. Su equipo de representación legal mantiene un total hermetismo frente a los múltiples cuestionamientos de la prensa de espectáculos. Las autoridades notificarán formalmente a los imputados en sus respectivos domicilios durante los próximos días.