¡Sorpresa arácnida! 'Spider-Man: Un Nuevo Día' adelanta su estreno en cines

¡Buenas noticias para los fans de Marvel! Si ya estabas contando los días para volver a ver a Peter Parker en acción, saca la agenda porque vas a tener que adelantar tu cita con la pantalla grande.

Foto: Captura de video tráiler Spider-Man: Un Nuevo Día

¿Cuándo llega a los cines de México?

Apúntalo bien: la nueva película del trepamuros ya no se estrenará el 31 de julio de 2026 como nos habían dicho. La nueva fecha oficial de estreno es el 29 de julio de 2026. Sí, ¡dos días antes de lo esperado!

El dato: Esta entrega, que en inglés se titula Spider-Man: Brand New Day, es una de las cartas fuertes de la Fase 6 de Marvel Studios y nos traerá de vuelta a Tom Holland usando el traje tras el caos multiversal de No Way Home.

¿A qué se debe este movimiento?

Aunque Sony Pictures no dio detalles sobre el motivo del cambio, los expertos de la industria ya tienen sus teorías. Todo apunta a una jugada estratégica:

Dominio en IMAX: Asegurar las mejores pantallas gigantes antes que nadie.

Menos competencia: Esquivar de lleno los grandes titanes que se estrenan a finales de verano en 2026.

Agosto libre: Tener todo el mes de agosto para romper la taquilla con calma.

Foto: Captura de video

Lo que sabemos hasta ahora de la película

Esta nueva etapa estará bajo la dirección de Destin Daniel Cretton (el mismo de Shang-Chi). En el elenco, regresan Zendaya y Jacob Batalon, pero se suman caras muy interesantes al proyecto: Sadie Sink (Stranger Things) y el regreso del imponente Jon Bernthal.

¿De qué será la trama? Recordemos que Peter terminó completamente solo y borrado de la memoria de todo el mundo. Esta película explorará su faceta más madura, solitaria y, según los rumores y filtraciones, veremos una historia con un tono mucho más callejero, oscuro y con villanos que lo obligarán a empezar desde cero.