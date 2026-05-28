¿Qué es el Universo Absolute? La nueva era oscura y realista de los héroes de DC Cómics

DC Cómics sacude la industria con el lanzamiento del Universo Absolute, una nueva realidad compartida bajo la iniciativa editorial DC All In. El guionista Scott Snyder supervisa esta línea de historietas que reinventa a los héroes clásicos desde cero.

La propuesta funciona como el punto de partida perfecto para cualquier lector nuevo. El formato imita la estrategia del extinto universo Ultimate de Marvel, permitiendo el acceso directo sin necesidad de conocer décadas de historia o continuidad previa.

Los héroes de DC Cómics en el Universo Absolute. Foto: DC Cómics

A nivel narrativo, este cosmos recibe el nombre interno de Alpha-World. La historia central arranca justo después de los catastróficos eventos del macroevento conocido en las tiendas como Absolute Power.

El villano Darkseid absorbe todo el poder de la entidad del Espectro durante la batalla final. Al sufrir la derrota, el antagonista canaliza esa misma esencia cósmica para dar vida a una realidad forjada exclusivamente bajo sus propios términos.

En este mundo dictatorial, las leyes de la física y el entorno natural conspiran activamente contra el bien. Los héroes nacen en situaciones de extrema desventaja, sin privilegios económicos ni herencias familiares que faciliten su misión.

Cambios radicales en la Trinidad de DC

Los tres grandes pilares de la compañía sufren modificaciones estructurales directas en sus mitologías. Absolute Batman presenta a un Bruce Wayne alejado de su habitual faceta como multimillonario, sin una gran mansión y sin la ayuda de un mayordomo.

Este nuevo Caballero Oscuro opera como un joven ingeniero civil de clase trabajadora. Exhibe una musculatura masiva, utiliza el diseño de la propia ciudad a su favor e incorpora herramientas pesadas para combatir al crimen organizado.

El caso de Absolute Superman resulta igual de drástico, pues Kal-El jamás conoce a los amables granjeros Jonathan y Martha Kent. El huérfano alienígena crece como un refugiado directo de un Krypton destruido en su totalidad.

La Trinidad de de DC Cómics en el Universo Absolute. Foto: DC Cómics

Este Hombre de Acero carece del estatus de ídolo del pueblo en la comodidad de Smallville. En su lugar, el personaje enfrenta un constante rechazo social que endurece su visión de la humanidad y condiciona sus métodos de acción.

La transformación alcanza a Absolute Wonder Woman, quien pierde su utopía de origen. Diana no cuenta con el respaldo de la Isla Paraíso, operando únicamente como la última de las amazonas en toda la Tierra.

La princesa guerrera sobrevive a una crianza en un entorno infernal y completamente desértico. Ahora porta una espada colosal y demuestra una actitud mucho más ruda para aniquilar a las amenazas de este cosmos corrompido.

Por dónde empezar a leer esta nueva línea

La compañía estructuró un camino directo para adentrarse en esta lectura sin complicaciones. El punto de partida oficial recae en el DC All In Special #1, un cómic fundacional que explica detalladamente la división del universo principal.

Tras asimilar la creación de este nuevo mundo oscuro, los lectores continúan en las series regulares individuales. Los títulos Absolute Batman #1, Absolute Superman #1 y Absolute Wonder Woman #1 arrancan de forma independiente para explorar las vidas de los justicieros.

Los cómics del Universo Absolute. Foto: DC Cómics

Cada una de estas entregas establece los nuevos orígenes de los personajes con ilustraciones sumamente impactantes. La estética visual acompaña el tono maduro de las tramas, ofreciendo viñetas diseñadas para transmitir violencia, urgencia y desolación.

La franquicia expande rápidamente su catálogo más allá de la famosa Trinidad superheroica. El sello editorial integró paulatinamente a otras figuras de renombre, otorgándoles el mismo tratamiento oscuro y desafiante frente al poder de los villanos.

Los estantes de las tiendas especializadas ya reciben historias perturbadoras bajo los títulos de Absolute Flash, Absolute Green Lantern y Absolute Green Arrow. Esta estrategia masiva garantiza la permanencia a largo plazo de esta nueva sensación en el mercado del cómic.