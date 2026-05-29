Niño dibuja su propio álbum del Mundial; utiliza el pensamiento divergente

En una escuela pública de Culiacán, Sinaloa, un niño de cuarto grado le explicó a su maestra que al no tener dinero para comprar el álbum de estampas del Mundial, se acordó de la clase en la que aprendió a usar el pensamiento divergente y de esta forma dibujó uno en un cuadernillo hecho también por él.

Álbum Especial

El pequeño Mateo Ramírez Palafox, de la escuela Benemérito de Las Américas, fue quien dejó sorprendida a su maestra al mostrar el trabajo realizado.

“Como no tengo dinero para el álbum utilicé el pensamiento divergente que nos enseñó”, le dijo a su maestra Alina Flores Manjarrez, quien quedó conmovida ante la respuesta.

En el álbum se puede ver una portada similar a la del oficial y en los espacios del equipo mexicano, pegó sus estampas elaboradas con los dibujos en hojas de papel de César El Chino Huerta, el portero Luis Malagón, así como la general del equipo tricolor.

El pequeño explicó en un video que el pensamiento divergente “es pensar creativo” y que sus jugadores favoritos son Lionel Messi, Neymar y el mexicano Raúl Jiménez.

Mateo, de nueve años, es uno de los más destacados de su clase y lo describen como muy hiperactivo.

Álbum Especial

Por la tardes practica futbol y le gusta jugar como portero, posición en la que se ha lucido ante sus compañeros al parar penales.

“Yo siempre les digo que en su vida diaria utilicen el pensamiento divergente para resolver situaciones”, explicó la maestra. “Ellos lo tienen muy presente y Mateo llegó con el álbum. Me llamó la atención que usó las hojas del cuaderno y armó su propio álbum sin detenerse a que no tenía dinero para comprarlo. Recortó él sus estampas y las iba haciendo, decía: sólo llevo dos”, agregó.

La acción fue una satisfacción para la profesora, ya que las clases que tiene con sus alumnos busca que las asimilen y les pueda dejar una enseñanza para la vida diaria. Algunos de sus métodos los relaciona con el futbol, incluso en problemas de matemáticas, ya que es un deporte que llama mucho la atención a los pequeños.

“Me siento bien contenta de que ese conocimiento no se quede en el aula, sino que lo lleven al cabo en su vida diaria y en diversas actividades”, comentó.

El pensamiento divergente se define como una respuesta que permite generar múltiples ideas a partir de un mismo punto de partida. Prioriza la creatividad y busca fomentar habilidades analíticas y adaptativas. Rompe también con el tradicional esquema de enseñanza de la memorización.

Las ideas aparecen de manera espontánea y rápida. Luego se conectan entre sí y amplían las posibilidades de comprender o resolver un problema.