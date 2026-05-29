¿La recuerdas? Joan Cusack roba reflectores previo al estreno de "Toy Story 5"

La nostalgia invadió las redes sociales luego de que Joan Cusack reapareciera públicamente previo al esperado estreno de Toy Story 5. La actriz estadounidense, una de las voces más queridas de la franquicia animada gracias a su interpretación de Jessie, volvió a robar reflectores y de inmediato despertó preguntas entre los fans: ¿qué fue de ella y por qué llevaba tanto tiempo lejos de las alfombras rojas?

Su aparición fue suficiente para que internet explotara en comentarios de cariño. Para muchos, fue como reencontrarse con una figura entrañable de la infancia. Después de todo, Joan Cusack no solo forma parte de una de las sagas animadas más exitosas de la historia, sino que también es una de las actrices más respetadas de Hollywood.

Una ausencia que generó curiosidad

La última vez que Joan Cusack había sido vista en una alfombra roja fue en 2015. Desde entonces, muchos asumieron que se había retirado del mundo del espectáculo, aunque la realidad es muy distinta.

Lejos de desaparecer, la actriz optó por una vida más discreta. Durante años se mantuvo enfocada en su familia y en proyectos personales alejados de la presión mediática.

US actor Joan Cusack poses upon arrival to attend the red carpet for the UK launch event of the film 'Toy Story 5' in London on May 28, 2026. Henry NICHOLLS / AFP Henry NICHOLLS

Mientras trabajaba en la exitosa serie Shameless y criaba a sus hijos en Chicago, Cusack decidió abrir su propia tienda de decoración para el hogar llamada Judy Maxwell Home, un espacio que se convirtió en una nueva pasión para ella.

En entrevistas previas, la actriz ha reconocido que administrar su negocio le ha resultado incluso más divertido que actuar, pues le ha permitido explorar su creatividad desde otro ángulo.

Nunca dejó de actuar

Aunque se alejó de las grandes premieres, Joan Cusack nunca abandonó por completo su carrera artística.

En los últimos años participó en diversos proyectos de cine y televisión, incluyendo Toy Story 4, Klaus, Let It Snow, Homecoming y Una serie de eventos desafortunados.

Su trabajo continuó, pero lejos del ruido mediático que suele acompañar a las grandes estrellas de Hollywood.

US actor Joan Cusack poses upon arrival to attend the red carpet for the UK launch event of the film 'Toy Story 5' in London on May 28, 2026. Henry NICHOLLS / AFP Henry NICHOLLS

Ese perfil bajo es justamente lo que hizo tan llamativa su reciente aparición en el evento promocional de Toy Story 5, donde volvió a colocarse bajo los reflectores.

La importancia de Joan Cusack en Toy Story

El regreso de Joan Cusack no solo emociona por su presencia, sino por el enorme peso que tiene dentro del universo de Pixar.

Cuando debutó como Jessie en Toy Story 2, la actriz cambió para siempre el tono emocional de la franquicia.

Su interpretación permitió que la saga abordara uno de sus temas más profundos: el miedo al abandono.

US actor Joan Cusack poses with her character Jessie upon arrival to attend the red carpet for the UK launch event of the film 'Toy Story 5' in London on May 28, 2026. Henry NICHOLLS / AFP Henry NICHOLLS

La escena acompañada por la canción When She Loved Me es considerada uno de los momentos más conmovedores de toda la historia de Pixar, y gran parte de ese impacto se debe a la sensibilidad que Cusack imprimió en su personaje.

Además, Jessie rompió moldes dentro del universo animado al convertirse en una figura femenina fuerte y vulnerable al mismo tiempo.

Gracias a la voz de Cusack, la vaquera logró convertirse en uno de los personajes más queridos de la franquicia.

Toy Story 5 pondrá a Jessie en el centro

La expectativa por Toy Story 5 ha crecido luego de que Joan Cusack revelara recientemente que esta nueva entrega estará muy enfocada en Jessie.

La actriz adelantó que la historia le dará un papel central a la intrépida vaquera, algo que entusiasma especialmente a quienes consideran que su personaje merece un mayor protagonismo.

El regreso de Cusack representa mucho más que una aparición nostálgica: marca el retorno de una intérprete que ayudó a construir el corazón emocional de Toy Story.

US actor Joan Cusack poses with her character Jessie upon arrival to attend the red carpet for the UK launch event of the film 'Toy Story 5' in London on May 28, 2026. Henry NICHOLLS / AFP Henry NICHOLLS

Para millones de fans, verla nuevamente promocionando la película fue un recordatorio de por qué su trabajo sigue siendo tan importante.

Y si algo quedó claro con su reaparición, es que Joan Cusack nunca dejó de estar presente. Simplemente eligió brillar lejos del ruido, hasta que Jessie volvió a llamarla al centro del escenario.