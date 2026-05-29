El emotivo mensaje con el que Alejandro Fernández de despidió de un querido miembro de su familia

El cantante mexicano Alejandro Fernández anunció la muerte de su mascota Kush. El artista utilizó sus redes sociales este jueves 28 de mayo para publicar un mensaje de despedida dedicado al enorme perro blanco que lo acompañó por años.

El intérprete de música regional compartió un video recopilatorio en sus plataformas digitales. La grabación incluyó decenas de fotografías que documentaron los mejores momentos entre el intérprete y su leal compañero de cuatro patas durante su vida juntos.

Las causas exactas del deceso permanecen bajo reserva por parte del equipo del artista. El mensaje del cantante insinuó complicaciones de salud previas que mermaron la vitalidad del animal antes del triste desenlace ocurrido en estos últimos días del mes.

"Le dieron quince días, se aventó siete meses más. Terco, fuerte, leal hasta el final", escribió el hijo de Vicente Fernández. El texto acompañó las imágenes donde el perro figuró siempre con una actitud juguetona al lado de la estrella musical.

Alejandro Fernández cantando con sombrero. Foto de IG: Alejandro Fernández

El vocalista encontró consuelo al pensar en el reencuentro espiritual de su mascota con otros animales que partieron antes. "Ya fue a encontrarse con su pandilla... los que se le adelantaron. No va a estar solito, ya lo están esperando", redactó el artista.

Celebridades lamentan la pérdida del Potrillo

Las reacciones del público y de la industria del entretenimiento inundaron la sección de comentarios del intérprete jalisciense. Diversas figuras públicas expresaron su solidaridad y enviaron palabras de aliento ante este duro golpe emocional para el reconocido cantante.

El piloto mexicano de la Fórmula 1, 'Checo' Pérez, figuró entre las personalidades que dedicaron un minuto para apoyar al ídolo musical. El corredor de la escudería Red Bull escribió un breve pero directo “Ánimo compa” en la publicación oficial de Instagram.

Alejandro Fernández sentaso sobre una roca. Foto de IG: Alejandro Fernández

Colegas del gremio musical también mostraron su empatía ante el doloroso momento. El cantautor Edén Muñoz redactó “Un abrazote compa”, mientras el actor Jaime Camil publicó “Lo siento Potrillo” para acompañar al artista en su respectivo duelo personal.

Otras personalidades de la farándula y la televisión sumaron sus muestras de afecto de forma inmediata. Figuras como Ana Claudia Aguirre, Karina Banda y Valentina Tinu dejaron múltiples reacciones positivas y abrazos virtuales para confortar al famoso exponente del género ranchero.

Medio siglo de legado musical en México

Alejandro Fernández, conocido internacionalmente como 'El Potrillo', representa una de las figuras masculinas más prominentes de la música nacional. El artista consolidó una trayectoria profesional ininterrumpida de cinco décadas sobre los escenarios más imponentes de la industria global.

El cantante heredó el innegable talento y el peso del apellido de su padre, Vicente Fernández. El fallecido 'Charro de Huentitán' cimentó un legado imborrable en la cultura mexicana y preparó el terreno para el posterior éxito arrollador de su famoso heredero.

Alejandro Fernández cantando en pleno concierto. Foto de IG: Alejandro Fernández

Durante su extensa carrera, el jalisciense demostró una enorme versatilidad artística en cada producción discográfica. El ídolo musical incursionó con éxito en diversos géneros que abarcan desde el tradicional mariachi y la música ranchera, hasta el pop latino, el bolero y la balada.

Su catálogo musical incluye colaboraciones históricas con las estrellas más grandes y diversas de la escena musical. El cantante grabó temas inolvidables junto a figuras consolidadas como Christina Aguilera, Alejandro Sanz, Nelly Furtado y la banda colombiana Morat.

En años recientes, el intérprete modernizó su estilo al asociarse con los nuevos referentes del regional mexicano. El artista lanzó temas de alcance masivo junto a cantantes del momento como Christian Nodal, Carín León, Sebastián Yatra y Los Ángeles Azules.