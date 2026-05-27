Detectan 63 inmuebles que rebasan altura en CDMX

En 2025, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (Paot) de la Ciudad de México identificó 63 inmuebles que rebasaron la altura máxima de construcción permitida por lo que fueron sometidos a procedimientos para sancionarlos.

De los 63 inmuebles que violaron el uso de suelo, 12 se ubican en la alcaldía Miguel Hidalgo, 10 en Coyoacán, 8 en Álvaro Obregón, 6 en Cuauhtémoc, 5 en Benito Juárez, 4 en Tlalpan, 3 en Venustiano Carranza, 3 en Gustavo A. Madero, 3 en Cuajimalpa, 2 en Xochimilco, 2 en Iztapalapa, 2 en Iztacalco, 2 en Azcapotzalco y 1 en Milpa Alta.

dfgh Foto: @AlessandraRdlv

Sanciones y suspensión

En los 63 casos la Paot realizó dictámenes y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) o las diferentes alcaldías ejecutaron visitas de verificación y mantienen procedimientos administrativos para, en su caso, imponer sanciones, suspensiones, clausuras, custodia de folios o demolición de los niveles excedentes.

Recorridos de PAOT para supervisar ruido.

“Derivado de los dictámenes técnicos emitidos para estos 63 casos, las autoridades (Invea y alcaldías) cuentan con procedimientos de visita de verificación a fin de substanciar y resolver los procedimientos administrativos”, indicó la Paot.

La participación vecinal ha sido fundamental para detectar estas violaciones a los usos de suelo, ya que en 59 de los 63 casos las violaciones a las normas se identificaron gracias a denuncias ciudadanas.

“Del total de inmuebles, 59 se identificaron durante el proceso de atención ciudadana por incumplimientos en materia de desarrollo urbano (zonificación-niveles) y 4 a partir de las investigaciones de oficio iniciadas por la Paot”, indicó la procuraduría.

Durante 2025, la Paot recibió mil 487 denuncias ciudadanas relacionadas con el ordenamiento territorial.

“Este tema representa uno de los mayores desafíos para el ordenamiento territorial y la protección ambiental en la Ciudad de México”, reconoció la dependencia.

En materia de protección patrimonial, el año pasado la Paot impuso 43 acciones precautorias consistentes en la suspensión de las actividades constructivas por no contar con las autorizaciones para la remodelación, reforzamiento estructural, desarrollo de obras menores en acabados, la demolición o desmantelamiento de inmuebles de valor patrimonial y/o de valor artístico.

“Estas acciones permiten prevenir y evitar daños, las alteraciones o deterioro a estos bienes, con el fin de proteger, conservar o salvaguardar el patrimonio cultural urbano, asegurando el derecho al acceso y disfrute de los bienes culturales”, señaló la dependencia.