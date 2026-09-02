¡Nadie se lo esperaba! Travis Kelce rompe el silencio sobre la presencia de Adam Sandler en su boda con Taylor Swift

A casi dos meses de haber celebrado su boda, Travis Kelce finalmente compartió nuevos detalles sobre una de las noches más especiales de su vida junto a Taylor Swift.

Travis Kelce revela nuevos detalles de su boda con Taylor Swift

El jugador de los Kansas City Chiefs habló sobre la íntima celebración durante el estreno de una nueva temporada de New Heights, el podcast que conduce junto a su hermano Jason Kelce, y hubo un protagonista al que quiso agradecer de manera especial: Adam Sandler.

Travis Kelce reveló que la boda con Taylor Swift fue mucho más íntima de lo que muchos podrían imaginar. X @taylorperu13

La pareja contrajo matrimonio el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, un recinto conocido por albergar algunos de los eventos más importantes del mundo del entretenimiento y el deporte.

Sin embargo, para Taylor y Travis, el emblemático lugar se convirtió por una noche en el escenario de una celebración privada y alejada de los reflectores.

¿Por qué Travis Kelce y Taylor Swift se casaron en el Madison Square Garden?

Durante la conversación, Travis aseguró que se trató de una velada que jamás olvidará y destacó el esfuerzo realizado por el equipo del Madison Square Garden para conseguir que él y la cantante pudieran disfrutar de un ambiente íntimo.

Travis Kelce confesó que la fiesta pasó demasiado rápido y bromeó sobre el momento en que tuvieron que abandonar el Madison Square Garden. Reuters

“Queríamos hacerlo en un lugar donde pudiéramos tener un ambiente muy íntimo y auténtico, sin muchas distracciones”, explicó el deportista, quien añadió que necesitaban que el espacio se sintiera realmente privado.

La pareja incluso tomó medidas para proteger la privacidad de sus invitados. Una de ellas fue mantener los teléfonos celulares fuera de la celebración, una decisión que, de acuerdo con Travis, permitió que familiares y amigos se olvidaran de las cámaras y las redes sociales para concentrarse únicamente en disfrutar el momento.

El jugador destacó que fue particularmente especial observar cómo personas pertenecientes a diferentes etapas de sus vidas convivían en un mismo espacio.

¿Qué dijo Travis Kelce sobre Adam Sandler?

Pero si hubo alguien que recibió un agradecimiento especial de Travis fue Adam Sandler. El actor, con quien Kelce trabajó tras realizar un cameo en Happy Gilmore 2, tuvo un papel mucho más importante de lo esperado: fue el encargado de oficiar la ceremonia.

Adam Sandler sorprendió a Travis Kelce al oficiar su boda con Taylor Swift en una ceremonia íntima y llena de momentos inolvidables. IG killatrav

Travis reveló que Sandler llegó incluso a ordenarse sacerdote en el estado de Nueva York para poder casar legalmente a la pareja. Para el jugador, el gesto fue mucho más significativo que una simple participación de una celebridad.

No puedo agradecer a todos sin agradecer especialmente a Adam Sandler”, expresó Travis, quien describió al actor como “la mejor persona del planeta”.

El deportista también elogió la manera en que Sandler asumió la responsabilidad y aseguró que les dio mucho más de lo que Taylor y él habían imaginado para ese momento.

Jason Kelce coincidió con su hermano y reconoció que inicialmente pensó que la participación de Sandler sería principalmente divertida. Sin embargo, terminó sorprendido por la sensibilidad con la que el actor llevó la ceremonia.

El jugador de los Chiefs agradeció públicamente a Adam Sandler por la manera en que condujo la ceremonia matrimonial. IG killatrav

Para Jason, esa combinación entre humor y dulzura fue precisamente lo que hizo que Sandler encajara tan bien como oficiante.

Así fue la íntima boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Otro de los aspectos que Jason destacó fue que, pese al enorme número de celebridades presentes, la boda no estuvo dominada por protocolos. Después de la ceremonia y los votos, no hubo una larga sucesión de discursos ni una cena excesivamente estructurada.

La ceremonia incluyó votos personalizados y la participación de familiares cercanos de Taylor Swift y Travis Kelce. IG taylorswift

Jason recordó con entusiasmo algunos de los encuentros que presenció durante la fiesta y mencionó haber visto a Brad Pitt conversando con Conan O'Brien, además de encontrarse con Paul McCartney entre los asistentes.

La celebración también incluyó detalles familiares. Las hijas de Jason y Kylie Kelce participaron como damas de honor, mientras que Austin Swift, hermano de Taylor, tuvo un papel especial en la ceremonia. Jason, por su parte, fue el padrino de Travis.

Aunque la noche estuvo llena de momentos memorables, Travis confesó que le hubiera gustado que durara mucho más. Según explicó, la celebración pasó prácticamente en un instante.

A casi dos meses de la boda, Travis Kelce abrió el álbum de recuerdos de su gran noche junto a Taylor Swift. Foto: Instagram taylorswift

Jason bromeó al asegurar que los invitados terminaron siendo expulsados del recinto, pero Travis aclaró que la fiesta comenzó a llegar a su fin cuando dejaron de servir bebidas y los asistentes empezaron a retirarse poco a poco.

A pesar del final inevitable, Travis describió su boda con Taylor como una experiencia “mágica” y dejó claro que tanto él como la cantante están profundamente agradecidos con quienes hicieron posible aquella noche tan significativa.