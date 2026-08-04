Entre cocina, golf y música: así viven Taylor Swift y Travis Kelce su vida de casados

Un reciente reporte del Daily Mail asegura que Taylor Swift y Travis Kelce estarían disfrutando de una nueva etapa juntos tras su supuesta boda, llevando una rutina enfocada en la convivencia, la cocina, el ejercicio y nuevos proyectos personales.

Aunque la pareja ha mantenido un perfil discreto, la publicación afirma que personas cercanas revelaron algunos detalles de cómo sería su vida cotidiana.

Foto: Instagram taylorswift

¿Cómo es la rutina que compartirían Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con el reporte, la cantante dedica parte de su tiempo a preparar platillos, especialmente recetas italianas, además de hornear pan y aprender el idioma mientras comparte momentos con el jugador de los Kansas City Chiefs.

La publicación también señala que ambos disfrutan convivir con sus mascotas y que el hogar reúne a los tres gatos de Swift junto al perro de Kelce.

¿Qué actividades realizan juntos?

Según las fuentes citadas por el medio británico, la pareja busca mantenerse activa con caminatas, sesiones de natación y entrenamiento con pesas.

Además, Travis Kelce le habría enseñado a jugar golf, una de las actividades deportivas que más disfruta fuera de la NFL.

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¿Dónde estarían construyendo su hogar?

El reporte indica que ambos trabajan para convertir la residencia de Kelce en Kansas City en un espacio compartido y personalizado para los dos.

Asimismo, las fuentes aseguran que la pareja analiza la posibilidad de adquirir una propiedad en Montecito, California, sin dejar de conservar la residencia de Taylor Swift en Tribeca, Nueva York.

Foto: Instagram taylorswift

¿Taylor Swift prepara nueva música?

Además de esta etapa personal, la cantante continúa trabajando en nuevos proyectos musicales.

De acuerdo con la publicación, Swift estaría escribiendo nuevas canciones inspiradas en su relación con Kelce y desarrollando material para un futuro álbum y una próxima gira.

El informe también sostiene que la intérprete disfruta los pequeños momentos de la vida cotidiana y que se encuentra entusiasmada con esta nueva etapa junto al jugador de los Chiefs.

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado públicamente la información difundida por el medio británico sobre su presunta vida matrimonial.