Adiós a "la dama del jazz": Cassandra Wilson muere a los 70 años tras una carrera de dos Grammy

Cassandra Wilson, una de las voces más reconocidas del jazz estadounidense, murió a los 70 años. La noticia fue confirmada este miércoles 2 de septiembre y rápidamente provocó reacciones entre músicos y seguidores del género.

Wilson falleció en su casa de Jackson, Mississippi, rodeada por familiares, amigos cercanos y su representante, Robert Torre. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte.

Con más de dos décadas de carrera discográfica, dos premios Grammy y más de 20 producciones como líder, la cantante construyó un estilo difícil de encasillar. Su voz de contralto, profunda y sin necesidad de grandes adornos, se convirtió en una de sus principales señas de identidad.

Una voz que cambió la forma de entender el jazz

Nacida el 4 de diciembre de 1955 en Jackson, Wilson creció en una familia vinculada con la música. Su padre era músico y su madre era maestra. Comenzó a estudiar piano cuando tenía seis años y más tarde aprendió a tocar la guitarra, instrumento que también sería importante en su formación.

En los años 80 se mudó a Nueva York, donde entró en contacto con una nueva generación de músicos. Ahí se convirtió en una de las integrantes fundadoras del colectivo M-Base, encabezado por el saxofonista Steve Coleman.

Su primer disco como solista, Point of View, apareció en 1986. Sin embargo, fue su llegada a Blue Note Records la que marcó un antes y un después en su trayectoria.

**FILE PHOTO** Cassandra Wilson Has Passed Away. Cassandra Wilson performing in San Francisco. February 27, 2004. Copyright: xAnthonyxPidgeonx xMediaPunch.x MediaPunch

En 1993 lanzó Blue Light ’Til Dawn, un álbum en el que comenzó a llevar el jazz hacia otros terrenos. Wilson retomó canciones de artistas como Joni Mitchell, Van Morrison y Robert Johnson, pero no se limitó a interpretarlas: las llevó a su propio lenguaje.

La fórmula se repitió en trabajos posteriores, donde también aparecieron canciones relacionadas con Neil Young, U2 y The Monkees.

Dos Grammy y una carrera sin fronteras

Uno de los momentos más importantes llegó con New Moon Daughter, publicado en 1995. El álbum le dio su primer Grammy, en la categoría de Mejor Interpretación Vocal de Jazz, en 1997.

Su segundo Grammy llegó años después, por Loverly, reconocido como Mejor Álbum Vocal de Jazz en 2009. En total, Wilson recibió cuatro nominaciones al Grammy y ganó dos.

Otro disco importante fue Traveling Miles, de 1999, un proyecto inspirado en la música de Miles Davis. Más adelante también rindió homenaje a Billie Holiday con Coming Forth by Day, publicado en 2015.

Su música nunca se quedó solamente en el jazz. Blues, folk, country, R&B y canciones populares convivieron en sus discos. Para Wilson, explorar esos géneros no significaba alejarse del jazz, sino seguir la misma tradición que habían seguido músicos de generaciones anteriores.

Si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil saber hacia dónde vamos, decía al hablar de la importancia de conocer las raíces.El legado de Cassandra Wilson

En 2001, la revista Time la llamó "la mejor cantante de Estados Unidos", un reconocimiento que ayudó a dimensionar el lugar que ya ocupaba dentro de la música.

**FILE PHOTO** Cassandra Wilson Has Passed Away. Cassandra Wilson arriving at Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration, The Solo Years concert at Madison Square Garden in New York City on September 7, 2001. Photo Copyright: xx MediaPunch

Wilson también recibió en 2022 uno de los mayores reconocimientos para un músico de jazz en Estados Unidos: fue nombrada NEA Jazz Master por el National Endowment for the Arts.

Más que seguir una fórmula, Cassandra Wilson hizo su propio camino. Tomó canciones conocidas, las llevó a un terreno más íntimo y consiguió que sonaran como si siempre hubieran estado hechas para su voz.

Ahora, con su muerte a los 70 años, el jazz pierde a una intérprete que durante décadas prefirió no seguir las reglas del género. Su música, sin embargo, queda ahí; entre el jazz, el blues, las canciones populares y esa voz grave que hizo que Cassandra Wilson fuera reconocible desde la primera nota.