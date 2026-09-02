Pepe Aguilar prepara serie de viajes, bioserie familiar y proyectos con inteligencia artificial

Pepe Aguilar está explorando nuevos terrenos dentro del entretenimiento y, aunque la música continúa siendo parte importante de su carrera, el cantante ya trabaja en diferentes proyectos.

Entre sus próximos planes destacan dos bioseries, una producción enfocada en viajes, utilizando herramientas desarrolladas con inteligencia artificial, propuestas con las que busca llevar su trabajo hacia otros formatos y plataformas.

Foto: Instagram Pepe Aguilar

¿Qué prepara Pepe Aguilar?

El cantante dio a conocer algunos de los proyectos en los que actualmente trabaja. Entre ellos se encuentran dos bioseries, aunque por ahora mantiene bajo reserva los detalles sobre las historias que serán llevadas a la pantalla.

El cantante tampoco ha definido públicamente cuál será su participación en estas producciones, por lo que aún no se sabe si aparecerá como protagonista, asumirá labores de producción o colaborará desde otra área.

Esta propuesta también tiene un vínculo con sus raíces familiares, pues el cantante recordó historias de sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, así como algunas experiencias de su propia vida.

Foto: Instagram Pepe Aguilar

Pepe Aguilar explicó que la historia de su familia abarcará hasta la tercera generación, representada por sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar, quienes han construido sus respectivas trayectorias en un contexto muy diferente al que vivieron sus antecesores, marcado por las redes sociales, la exposición pública y fenómenos como la llamada cultura de la cancelación.

El cantante consideró que estos cambios generacionales aportan nuevos elementos a la historia de los Aguilar y aseguró que el proyecto resulta especialmente interesante por mostrar cómo han enfrentado los retos de cada época.

Especial

Pero la bioserie familiar no será la única producción que tiene en mente. Pepe Aguilar también adelantó que trabaja en un proyecto relacionado con la charrería, una tradición estrechamente ligada a su familia y a la cultura mexicana.

A estas propuestas se suman otros contenidos musicales, entre ellos proyectos como “Los Aguilar en el Hollywood Bowl” y “Los Aguilar Sinfónico”, con los que busca continuar llevando la historia y el talento de su familia a distintos escenarios.

De concretarse la bioserie, el público podría conocer una perspectiva más amplia de la dinastía Aguilar, no solo a través de sus logros artísticos, sino también de los obstáculos, cambios y experiencias que han acompañado a tres generaciones vinculadas con la música y las tradiciones mexicanas.

Otro de los proyectos que llamó la atención es una serie dedicada a los viajes, con la que Pepe Aguilar pretende mostrar una faceta diferente de su vida y compartir parte de sus experiencias fuera de los escenarios.