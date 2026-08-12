“Fue la mejor noche de mi vida”: Travis Kelce confiesa cómo vivió su boda con Taylor Swift

Travis Kelce finalmente habló de uno de los momentos más importantes de su vida junto a Taylor Swift y, aunque el ala cerrada de los Kansas City Chiefs no reveló demasiados detalles íntimos, dejó claro que su boda fue una noche que difícilmente olvidará.

Travis Kelce llama a Taylor Swift su “esposa” por primera vez en publico

Durante una conferencia de prensa este miércoles 12 de agosto, en el campo de entrenamiento de los Chiefs, el deportista de 36 años se mostró sonriente al recordar su enlace con la cantante, y por primera vez se refirió públicamente a ella como su “esposa”.

El jugador de los Chiefs llamó a Taylor Swift su “esposa” y recordó con emoción el enlace. Reuters

Cuando fue cuestionado sobre la celebración, Kelce no dudó en calificarla como “la mejor noche de mi vida” y agradeció a todas las personas que viajaron para acompañarlos en una ocasión tan especial.

La boda fue la mejor noche de mi vida y agradezco a todos los que vinieron a celebrar y a divertirse con nosotros”, aseguró el deportista, quien describió la celebración como una velada “loca” y llena de momentos especiales.

Travis Kelce revela por qué la boda fue en el Madison Square Garden

Para Kelce, el significado de la boda fue todavía mayor por el lugar elegido. La pareja contrajo matrimonio el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos.

La pareja convirtió el Madison Square Garden en el escenario de una boda de ensueño. Reuters

El jugador de los Chiefs confesó que desde niño había soñado con visitar el famoso escenario para presenciar un partido importante, por lo que poder casarse ahí junto a Taylor representó el cumplimiento de un deseo personal.

Es genial poder cumplir el sueño de mi infancia de estar en ese lugar, la meca de todos los recintos deportivos, y poder casarme allí”, explicó.

Kelce aseguró que casarse en el mítico recinto deportivo cumplió uno de sus sueños de infancia. AFP

Incluso encontró espacio para bromear sobre las altas temperaturas que se registraron en Nueva York durante aquellos días. Para Kelce, uno de los grandes aciertos de la celebración fue el aire acondicionado del recinto.

¡Y el aire acondicionado estaba que ardía, nena!”, bromeó entre risas.

¿Cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

La celebración reunió a alrededor de mil invitados y estuvo marcada por una impresionante lista de celebridades.

La boda reunió a cerca de mil invitados y a numerosas estrellas del entretenimiento y el deporte. Facebook Taylor Swift Fans México

Entre los asistentes estuvieron nombres como Gigi Hadid, Sabrina Carpenter, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Ed Sheeran, Bradley Cooper, Dakota Johnson y Jessica Chastain, entre muchos otros.

El interior del Madison Square Garden fue transformado para crear una atmósfera completamente distinta. La decoración incorporó árboles, elementos que simulaban césped, tonos verde oscuro y rosa, sofás blancos, bares y una gran escalera.

Aunque todavía no han publicado fotografías oficiales, Kelce ya comparte algunos detalles de aquella noche especial. IG taylorswift

Swift y Kelce apostaron además por diseños de alta costura de Christian Dior. La cantante llevó un vestido confeccionado especialmente para ella por Jonathan Anderson, mientras que el futbolista también lució una creación del diseñador para la casa francesa.

La ceremonia estuvo a cargo del actor Adam Sandler, mientras que Taylor eligió a su hermano Austin Swift y Travis contó con su hermano Jason Kelce para acompañarlos en uno de los momentos más importantes de la celebración.

La música también tuvo un papel especial. De acuerdo con los reportes sobre la boda, Swift habría llegado al altar mientras sonaba su canción “Love Story”, un detalle particularmente simbólico para una celebración que parecía salida de una de sus propias historias románticas.