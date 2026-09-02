Resident Evil: El director Zach Cregger revela en qué videojuegos estará inspirada

La franquicia Resident Evil regresa a la pantalla grande el próximo 18 de septiembre. El director Zach Cregger toma las riendas de esta nueva adaptación cinematográfica para cines de todo el mundo. La cinta promete aterrorizar a los espectadores con una historia inédita ambientada durante el mítico estallido zombi.

El actor Austin Abrams protagoniza la película en el papel de Bryan, un atormentado mensajero. El personaje acepta un encargo de entrega rutinario y viaja directamente hacia Raccoon City. El protagonista desconoce por completo el apocalipsis biológico que devora las calles de la emblemática ciudad de la saga.

Resident Evil: Noche Cero tendrá escenas inmersivas. Foto: Sony Pictures

La producción cuenta con el respaldo total de Zach Cregger, considerado el actual Rey Midas del género de terror. El cineasta, reconocido por dirigir Barbarian y Weapons, escribió y dirigió esta nueva entrega de la franquicia. La campaña promocional pisa el acelerador y revela las principales fuentes de inspiración del largometraje.

Influencias directas de los videojuegos clásicos

Cregger compartió sus referencias creativas durante una dinámica con la plataforma DiscussingFilm. El realizador estadounidense tomó elementos específicos de dos entregas fundamentales de la saga de videojuegos de Capcom. El director moldeó la narrativa cinematográfica a partir de la experiencia de Resident Evil 4 y Resident Evil 7.

El cineasta adaptó el ritmo frenético y la escala masiva de Resident Evil 4 para la construcción de su largometraje. El director buscó replicar la constante transición de escenas y el cambio dinámico de localizaciones característicos de dicho título. El equipo creativo concibió un mundo enorme capaz de entregar grandes momentos de acción.

Imagen promocional de Resident Evil: Noche Cero. Foto: Sony Pictures

La película también integra aspectos narrativos y formales de Resident Evil 7. Cregger utilizó el concepto de un tipo normal atrapado en una situación horrible, idéntico al personaje de Ethan en el videojuego. Bryan, el nuevo protagonista de la cinta, encarna esta misma vulnerabilidad frente a las amenazas de Raccoon City.

La cinta replica una escena inicial muy específica de la séptima entrega de la saga virtual. El mensajero se adentra en una granja al comienzo de la película, un homenaje directo a los primeros minutos del aclamado título. Esta locación marca el inicio del terror absoluto para el personaje principal.

Cronología oficial y terrores virtuales

La trama del largometraje se desarrolla temporalmente en la periferia de los eventos de Resident Evil 2. Esta decisión creativa de los realizadores permite explorar historias alternas dentro del mismo desastre biológico. La devastación ocasionada por el virus mutante enmarca la violenta odisea de supervivencia del joven protagonista.

Resident Evil Noche Cero tomará un rumbo diferente. Foto: Sony Pictures

El proceso de escritura del director involucró experiencias inmersivas con otras entregas de la exitosa franquicia. El realizador confesó su miedo absoluto hacia el bebé gigante de Resident Evil Village. El cineasta enfrentó a esta criatura mediante realidad virtual y sufrió un ataque de pánico por los espeluznantes sonidos del monstruo.

El nivel de tensión del célebre videojuego impactó directamente la visión del escritor para esta adaptación de acción real. Cregger canalizó esa misma atmósfera de claustrofobia y estrés puro para nutrir las secuencias de su película. Los fanáticos vivirán este nivel de suspenso extremo a mediados del próximo mes en la gran pantalla.