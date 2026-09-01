¡Se agranda la familia! Travis Kelce presenta a su 'perrhijo' en campaña de ropa

Taylor Swift ya no es la única en casa con mascotas famosas. Travis Kelce presentó públicamente al nuevo integrante de la familia, una esponjosa perrita samoyedo que hizo su debut frente a las cámaras como parte de la nueva campaña de Tommy Hilfiger.

El jugador de los Kansas City Chiefs protagoniza Only in New York, campaña Otoño 2026 de la firma estadounidense, grabada en algunos de los escenarios más reconocibles de Nueva York y encabezada por Kelce junto a figuras como Gigi Hadid, Jisoo, Peggy Gou, Frances Tiafoe y Carmelo Anthony.

Sin embargo, una de las apariciones que terminó llamando más la atención no pertenece a una modelo, cantante o deportista, sino a la perrita blanca que Kelce comparte con Taylor Swift.

Travis Kelce presume a la mascota que comparte con Taylor Swift

La campaña muestra al jugador recorriendo The Plaza Hotel de Nueva York, mientras se encuentra con diferentes celebridades. Entre las escenas también aparece conviviendo con su mascota, acariciándola y posando junto a ella.

De acuerdo con Vogue, el equipo creativo de Tommy Hilfiger estaba considerando incluir un perro dentro de la campaña cuando Kelce ofreció llevar a su propia mascota.

“¿Por qué no ella?”, recordó el deportista sobre la propuesta.

Kelce aseguró que la perrita hizo un gran trabajo frente a las cámaras y que las fotografías que realizaron juntos terminaron convirtiéndose en algunas de sus favoritas.

El jugador tampoco ocultó el cariño que siente por ella. Cuando durante la sesión le señalaron lo bonita que era su samoyedo, respondió: “Ella ilumina mi día”.

En las fotografías de la campaña, Kelce aparece relajado junto a la mascota sobre un sofá instalado en una terraza de The Plaza. Otras imágenes fueron realizadas posteriormente en Central Park, de acuerdo con el recorrido documentado durante la producción.

¿Cómo se llama el perro de Travis Kelce y Taylor Swift?

Por ahora existe cierta confusión alrededor del nombre de la nueva integrante de la familia.

Algunos medios estadounidenses han reportado que la samoyedo se llama Wendy; sin embargo, Vogue, que estuvo presente durante la sesión y entrevistó directamente a Kelce, indicó que el nombre de la mascota no había sido revelado públicamente al momento de la publicación.

Lo que sí está confirmado es que se trata de una hembra de raza samoyedo y que es una mascota compartida por Kelce y Swift.

Su llegada también significa que la familia de mascotas de la pareja continúa creciendo, pues Taylor Swift es conocida desde hace años por sus tres gatos: Meredith Grey, Olivia Benson y Benjamin Button.

Así, mientras Swift tiene una larga historia como “cat mom”, Kelce parece dispuesto a apropiarse oficialmente del título de “dog dad”.

Travis Kelce se adentra en el mundo de la moda

La aparición de su “perrhija” forma parte de una colaboración más amplia entre Travis Kelce y Tommy Hilfiger.

El deportista aseguró que su gusto por la firma viene desde su adolescencia, cuando pedía a su madre algunas de las prendas de la marca. Ahora, además de protagonizar su campaña de Otoño 2026, trabaja con Hilfiger en una colección conjunta prevista para la primavera de 2027.

La campaña Only in New York busca precisamente unir deporte, moda y cultura pop alrededor de la ciudad estadounidense, con The Plaza como uno de sus escenarios centrales.

Pero entre atletas, modelos y estrellas internacionales, Kelce encontró la manera de llevar consigo a alguien todavía más cercano: su nueva compañera de cuatro patas.

bgpa