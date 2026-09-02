Nelly Furtado anuncia edición especial de Loose por su 20 aniversario

Nelly Furtado está lista para revivir una de las etapas más importantes de su carrera. La cantante anunció el lanzamiento de una edición especial de Loose por su 20 aniversario, con temas inéditos, nuevas interpretaciones y una demo que, según ella, esperó dos décadas para publicar.

La edición de aniversario estará disponible el 4 de septiembre en formato digital deluxe y también en una versión limitada en vinilo de color 2LP, de acuerdo con Universal Music Canada.

El anuncio emocionó a sus fans, especialmente porque Loose es uno de los discos más emblemáticos del pop de los años 2000 y el álbum que marcó la reinvención más exitosa de Furtado.

“Esta versión de Loose es muy especial para el 20 aniversario. Incluye temas inéditos, nuevas interpretaciones mías y música completamente nueva”, escribió Nelly Furtado en redes sociales.

La artista también adelantó uno de los detalles que más llamó la atención de sus seguidores.

“También una demo ultrasecreta que he estado esperando 20 años para lanzar”, agregó.

¿Qué incluye la edición de 20 aniversario de Loose?

De acuerdo con Universal Music Canada, la versión digital expandida contará con 28 canciones e incluirá 10 grabaciones extra que buscan ampliar el universo creativo del disco. Entre ellas habrá tres temas inéditos de las sesiones originales de Loose, dos grabaciones inéditas de 2024, cuatro nuevas versiones de canciones favoritas de los fans y una demo secreta que no había sido publicada.

La edición también estará disponible en vinilo de color 2LP. Además, 300 copias del vinilo rojo y blanco incluirán una litografía del arte original del álbum firmada personalmente por Nelly Furtado.

Nelly Furtado reimagina sus propias canciones

Uno de los elementos más llamativos de esta edición es que Furtado no solo recuperará material inédito, sino que también reinterpretará parte del repertorio de Loose desde una mirada actual.

Entre esas nuevas versiones se encuentra “Maneater (RITUAL VERSION)”, lanzada como primer adelanto del proyecto. Billboard Canada reportó que esta versión transforma el tema original en una interpretación más dramática, acústica e improvisada, acompañada por piano y voz junto al compositor y pianista Adam Tendler.

La propia Nelly explicó que esta revisión le permitió acercarse a las canciones desde otro momento de su vida.

“Cantar es interpretar”, dijo Furtado al hablar de estas nuevas grabaciones.

La cantante también señaló que estas reinterpretaciones le permitieron encontrar una nueva resonancia en los temas de Loose ahora que se acerca a la mediana edad.

Nelly Furtado Especial

¿Por qué Loose fue tan importante para Nelly Furtado?

Lanzado originalmente el 7 de junio de 2006, Loose marcó una transformación definitiva en la carrera de Nelly Furtado. El álbum fue producido junto a Timbaland y fusionó pop, R&B, electrónica, sonidos latinos, house, new wave, folk y reguetón, según Universal Music Canada.

El disco incluyó algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos Promiscuous, Maneater y Say It Right.

Loose debutó en el número uno del Billboard 200, vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo y obtuvo certificación triple platino en Estados Unidos.

Los éxitos que marcaron la era Loose

La era Loose convirtió a Nelly Furtado en una de las figuras centrales del pop global de los 2000.

Promiscuous, su colaboración con Timbaland, alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 y superó los 2 mil millones de reproducciones en Spotify, mientras que Maneater y Say It Right también se consolidaron como himnos de esa etapa.

El impacto del disco también llegó a los Grammy. La era obtuvo nominaciones a Mejor Colaboración Pop con Voz por Promiscuous y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina por Say It Right.

Nelly Furtado

Una celebración para fans de los 2000

El lanzamiento de Loose (Deluxe 20th Anniversary Edition) llega en un momento de fuerte nostalgia por el pop de los 2000, pero también como una oportunidad para escuchar esa etapa desde otra perspectiva.

Para los fans que crecieron con Promiscuous, Maneater y Say It Right, esta edición representa un regreso a una era clave de la música pop. Para Nelly Furtado, en cambio, parece ser una forma de dialogar con su propio pasado sin repetirlo exactamente igual.

La edición especial de Loose estará disponible el 4 de septiembre y ya puede reservarse en plataformas digitales.

Veinte años después, Nelly Furtado vuelve a abrir uno de sus capítulos más icónicos, pero esta vez con material que había permanecido guardado, nuevas lecturas de sus canciones y una promesa que encendió a sus seguidores: una demo secreta esperando salir desde hace dos décadas.