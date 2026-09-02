Asesino de Jonathan Meléndez y su familia uso silenciador y cambió placas a vehículo

El reportero Carlos Jiménez dio a conocer en sus redes sociales que los involucrados en el asesinato de Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia, usaron armas con silenciador y le cambiaron las placas al auto en el que llegaron hasta el departamento del músico, ubicado en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

En el mensaje, Carlos Jiménez detalla que Diego "N", sujeto ligado al asesinato del tecladista y su familia llegó al domicilio en un vehículo Kia gris que portaba las placas de un vehículo Ónix.

En la publicación, el reportero también muestra la licencia de conducir que dejó Gerardo "N" que utilizó el hombre para ingresar a la privada residencial donde se ubica el domicilio del tecladista.

Resaltó que gracias a esta licencia de conducir, la policía de Atizapán inició con la búsqueda de los sujetos involucrados en la muerte de Jonathan Meléndez Ochoa y su familia.

EL ASESINO USÓ SILENCIADOR, le CAMBIO las PLACAS a SU AUTO…

En este Kia gris llegó Diego Sebastian Rosen, el tipo q mató al tecladista de @CamiloVIImx y a su familia.

Le puso las placas de un Ónix.

Iba con Gerardo Cisneros quien dejó esta licencia en el acceso al residencial.

La… pic.twitter.com/T51TMaihKf — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

Con gorra y mochila, así llegó el asesino de Jonathan Meléndez y su familia

Por Joseph Na’a

Un video de apenas 24 segundos se convirtió en una de las imágenes que rodean la investigación por el asesinato de Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista de Camilo Séptimo. En la grabación aparece Diego Sebastián Rosen, señalado como socio y principal sospechoso del crimen, mientras sube hacia su departamento en Atizapán de Zaragoza.

La escena parece cotidiana.

Un elevador. Un hombre con gorra verde, lentes oscuros, chamarra negra y mochila. Durante unos instantes permanece dentro de la cabina y, en determinado momento, levanta la mirada hacia la parte superior, aparentemente hacia una cámara de videovigilancia.

Son apenas 24 segundos, pero el video adquirió relevancia después de que el periodista especializado en seguridad Carlos Jiménez, conocido como C4, lo difundiera con una frase:

“Ayer subió así hasta su PH en Atizapán”.

La imagen forma parte de los elementos que han comenzado a rodear un crimen ocurrido en un departamento de Atizapán de Zaragoza y que terminó con cuatro personas muertas.

La reunión que terminó en tragedia

De acuerdo con la información conocida del caso, las investigaciones ubican el crimen entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre de 2026.

Jonathan Meléndez Ochoa, de 38 años, se encontraba en su domicilio junto con su esposa, Ana Paola, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de apenas tres años, y una mujer de 21 años que trabajaba en la vivienda.

Horas después, alrededor de las 23:50 horas, llegó el reporte a la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza.

Cuando las autoridades ingresaron al inmueble encontraron una escena brutal.

Las cuatro personas habían muerto.

Los primeros peritajes establecieron que dos de las víctimas fueron encontradas maniatadas. Tres presentaban heridas producidas por arma de fuego en la cabeza y otra tenía un impacto en la espalda.

En medio de aquella escena había, además, un sobreviviente inesperado: un niño de seis años, localizado en una de las habitaciones, con vida y sin signos de violencia.

La mascota de la familia, un perro, también fue encontrada muerta y atada dentro del inmueble.