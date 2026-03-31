Tras el alza de precios, Netflix apuesta por un abril lleno de estrenos

Netflix arranca el mes de abril con una amplia variedad de estrenos que busca mantener a la audiencia pegada a ala pantalla. Entre nuevas temporadas, películas icónicas y eventos en vivo, la plataforma apuesta por una oferta diaria, que llega justo tras el reciente ajuste de tarifas en México.

Desde el regreso de series favoritas, hasta la llegada de clásicos del cine y contenidos para toda la familia, el catálogo se renueva con títulos que buscan cubrir todos los gustos.

A continuación, una lista detallada de los estrenos más relevantes de la plataforma:

SERIES:

Besos, Kitty: Temporada 3- 2 de abril.

Sabuesos (Bloodhounds): Temporada 2 – 3 de abril.

La ley de Lidia Poët: Temporada 3- 15 de abril.

Bronca (Beef): Temporada 2- 16 de abril.

Santita- 22 de abril.

Stranger Things: Relatos del 85 – 23 de abril.

Una nueva jugada (Temporada 2)- 23 de abril.

PELÍCULAS:

Comer, rezar, ladrar- 1 de abril.

El último gigante- 1 de abril.

Confía en mí: El falso profeta- 8 de abril

Ni idea (Clueless)- 9 de abril.

Embestida- 10 de abril.

Compañeras de cuarto- 17 de abril.

El club de la pelea- 19 de abril.

Ápex- 24 de abril.

¿Debería casarme con un asesino?: 29 de abril.

Me llamo Agneta- 29 de abril.

Hombre en llamas- 30 de abril.

TE RECOMENDAMOS:

DOCUMENTALES Y DEPORTES:

La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson- 3 de abril.

Ronaldinho- 16 de abril.

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov- Pelea de box en vivo- 11 de abril.

Una historia de gorilas: 17 de abril.

WWE WrestleMania: Temporada 42- 18 de abril.

FAMILIAR E INFANTIL:

Los tipos malos: La serie- 2 de abril.

Calle CoComelon: Temporada 7- 20 de abril .

Space Jam: Una nueva era- 17 de abril.

Supernova: Genesis: 26 de abril.

Nota: Las fechas de estreno pueden estar sujetas a cambios por parte de Netflix.

NUEVOS PRECIOS DE NETFLIX EN MÉXICO:

Netflix, recientemente ajustó el costo de las tarifas en México, la compañía explicó que este cambio está relacionado con una mejora en su oferta de contenido.

Las tarifas actualizadas muestran un aumento que va de los 20 a los 40 pesos mensuales, dependiendo del plan contratado.

Plan estándar con anuncios: El costo pasa de 119 a 139 pesos al mes

Plan estándar sin anuncios: Este plan incrementa su precio de 249 a 269 pesos mensuales.

Plan premium: La suscripción más completa sube de 329 a 369 pesos al mes.

Netflix también modificó el precio de los llamados “miembros extra”. Esta opción permite agregar perfiles adicionales fuera del hogar principal. autorización previa y por escrito.

A partir de abril, cada usuario extra tendrá un costo adicional de 10 pesos más, sin importar si el plan incluye anuncios o no.

cva*- PJG