Celulares y televisores en México que se quedan sin Netflix a partir de abril 2026

Netflix anunció que realizará una actualización masiva que provocará que miles de celulares y televisores en México dejen de ser compatibles con su plataforma, a partir de abril del 2026.

La medida, según comunicaron de manera oficial, responde a la actualización de sus requisitos técnicos mínimos, lo que excluye a dispositivos que no han recibido las últimas versiones de sus sistemas operativos.

Las afectaciones serán para modelos de smartphones y televisores de varias marcas reconocidas, restringiendo el acceso incluso si la aplicación ya estaba instalada antes de la fecha límite.

Por lo anterior, aquellos que cuenten con sistemas operativos antiguos no podrán abrir, instalar ni actualizar la aplicación.

Celulares y televisores que se quedan sin Netflix

Netflix prepara actualización. Especial

De acuerdo con la información oficial, los dispositivos en donde deja de funcionar Netflix, son:

Televisores

Samsung: Modelos de la serie EOS.

Sony Bravia: Series KDL, XBR, W95 y X95.

LG y Panasonic: Modelos fabricados antes de 2015 que no permiten actualizar su sistema operativo.

Apple

Apple TV: Generaciones 1, 2 y 3.

iPhone/iPad: Cualquier modelo que no pueda actualizar a iOS 17 o superior (esto deja fuera al iPhone X, iPhone 8 y anteriores).

Android

Celulares y tablets con versiones anteriores a Android 7.0 (Nougat). Esto incluye modelos como el Samsung Galaxy S5, S3, Moto X y LG G4.

Dichos dispositivos conservan funcionalidades básicas, pero ya no reciben optimizaciones de rendimiento ni actualizaciones de seguridad, lo que agrava su vulnerabilidad ante ciberataques.

¿Cómo saber si mi celular quedará excluido?

Para verificar si tu celular es uno de los que está dentro de la lista de los que ya no podrá acceder a la aplicación de Netflix, debes checar desde la configuración.

Para Android, la información se encuentra en el apartado de ‘Configuración’ o ‘Ajustes’, dentro de ‘Acerca del teléfono’ y ‘Información del software’, donde aparecen la versión del sistema, el número de compilación y el nivel de seguridad.

Para iPhone, el dato relevante figura en ‘Configuración’, sección ‘General’ y después en ‘Información’, junto al campo ‘Versión de software’.

¿Cuándo deja de funcionar?

Netflix prepara actualización. Especial

La fecha límite definitiva para la mayoría de los equipos de 10 años o más de antigüedad es el 10 de abril de 2026, aunque la nueva actualización ya ha provocado que Netflix deje de funcionar en algunos dispositivos desde el pasado 2 de marzo.

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