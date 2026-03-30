¿De qué trata Sabuesos? El k-drama de acción de Netflix que regresa con una segunda temporada. Con el título original, Bloodhounds, esta serie coreana presentó una historia de acción trepidante, y elevó el estándar de las coreografías de combate y la narrativa de suspenso criminal.

Cuando pensamos en K-dramas, a menudo nuestra mente viaja a romances bajo la lluvia o dramas históricos en palacios reales.

Sin embargo, la historia de dos boxeadores que pasan del ring a las peligrosas calles de Seúl para enfrentar a prestamistas despiadados se convirtió rápidamente en un fenómeno global que nadie vio venir pero que todos necesitábamos.

La química entre los protagonistas, sumada a una dirección cinematográfica cruda y realista, hizo que la audiencia se enamorara de la justicia "a puño limpio".

El impacto fue tal que, tras meses de rumores y una espera que parecía eterna, la confirmación de una segunda temporada ha encendido las redes sociales, posicionando a Sabuesos como una de las franquicias más sólidas del gigante del streaming. ¡Y llegará este mes!

Sabuesos, k-drama de acción de Netflix Netflix

¿De qué trata Sabuesos?

La trama de Sabuesos nos sumerge en una Corea del Sur que intenta recuperarse de los estragos económicos de la pandemia. En este contexto de desesperación, conocemos a Kim Gun-woo, un joven boxeador con un corazón tan noble como su pegada es fuerte.

Tras ganar una final contra Hong Woo-jin, un oponente que se convierte rápidamente en su mejor amigo, Gun-woo se ve envuelto en una pesadilla cuando su madre es engañada por una empresa de préstamos abusivos llamada "Smile Capital".

Lo que diferencia a esta historia es su enfoque en la "amistad masculina" o bromance. Gun-woo y Woo-jin no son superhéroes; son atletas que utilizan su disciplina deportiva para sobrevivir.

Cuando la deuda de la madre de Gun-woo se vuelve impagable y la violencia de los cobradores escala, los dos amigos deciden trabajar para un prestamista legendario y benevolente que ya no cobra intereses, con el fin de derrocar al villano Kim Myeong-gil.

Sabuesos, k-drama de acción de Netflix Netflix

¿Cuántos episodios tiene la primera temporada de Sabuesos?

Para la temporada 1, Sabuesos cuenta con solo 8 episodios.

¿Quién es el elenco en Sabuesos?

Woo Do-hwan como Kim Gun-woo, en un papel que retomó a la salida de su servicio militar, el actor pasó meses entrenando boxeo real para evitar el uso excesivo de dobles. Lee Sang-yi como Hong Woo-jin, conocido previamente por papeles más amables en dramas como El amor es como el Cha-Cha-Cha, Sang-yi sorprendió a todos con su carisma y agilidad.

Kim Joo-hwan (también conocido como Jason Kim) es el director de la serie; el trabajo detrás corrió a cargo de Studio N en colaboración con Netflix.

Sabuesos, k-drama de acción de Netflix Netflix

¿De qué trata la segunda temporada de Sabuesos?

Netflix confirmó una segunda temporada de Sabuesos, con Woo Do-hwan y Lee Sang-yi retomando sus papeles. Tras derrotar a la red de Myeong-gil, nuestros protagonistas no se retirarán a una vida tranquila.

De acuerdo con los avances, en esta temporada se explorará una red criminal aún más grande que opera a nivel internacional, lo que llevará a los "sabuesos" a salir de su zona de confort en Seúl.

El nuevo villano es Jung Ji-hoon, mejor conocido como Rain, cantante y actor, quien también ha participado en proyectos en Hollywood. Él pondrá a prueba no solo la fuerza física de los boxeadores, sino su brújula moral.

¿Cuándo se estrena Sabuesos, temporada 2?

La segunda temporada de Sabuesos podrá verse en Netflix a partir del próximo 3 de abril de 2026.