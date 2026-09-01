Tom Holland y Zendaya: así comenzó su historia de amor hasta llegar al matrimonio

Zendaya está de fiesta. Este 1 de septiembre, la actriz celebra un año más de vida. Su talento, estilo y personalidad la han llevado a conquistar al público, pero su vida personal también ha despertado enorme interés. Lo que comenzó como una amistad entre dos jóvenes actores terminó convirtiéndose en una de las historias de amor más seguidas de Hollywood. Tom Holland y Zendaya se conocieron mientras trabajaban en Spider-Man y, aunque durante años intentaron mantener su relación sentimental lejos de los reflectores, poco a poco fueron apareciendo pistas que confirmaron su romance.

Hoy, aquella historia que comenzó en el set de una película de Marvel dio un paso definitivo: en 2026, Holland confirmó que él y Zendaya contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima.

Foto: The Walt Disney Company

¿Cómo se conocieron Tom Holland y Zendaya?

La historia comenzó en 2016, cuando ambos fueron elegidos para formar parte de la nueva versión cinematográfica de Spider-Man. Holland asumió el papel de Peter Parker, mientras que Zendaya interpretó a MJ.

Durante la filmación y posteriormente en la promoción de Spider-Man: Homecoming, estrenada en 2017, la química entre ambos comenzó a llamar la atención. Sus constantes risas, gestos de complicidad y la naturalidad con la que convivían frente a las cámaras hicieron que surgieran rumores sobre una posible relación.

Incluso Amy Pascal, productora de la película, recordó que les había advertido por separado que no comenzaran un romance.

Foto: The Walt Disney Company

¿Tom Holland y Zendaya negaron su romance?

Cuando comenzaron las especulaciones, ambos actores aseguraron que solamente eran amigos.

Durante la gira promocional de Spider-Man: Homecoming, Zendaya incluso respondió con humor a los rumores que aseguraban que ella y Holland se habían ido juntos de vacaciones.

La actriz cuestionó aquellas versiones en redes sociales, mientras que Holland siguió la broma y respondió que quizá la gira de prensa podía contar como unas vacaciones.

Sin embargo, el tiempo demostraría que la relación entre ambos era mucho más cercana de lo que habían dejado ver.

¿Cuándo fueron captados besándose?

El momento que cambió por completo la percepción sobre su relación ocurrió en julio de 2021.

Los paparazzi fotografiaron a Holland y Zendaya besándose dentro de un automóvil mientras se encontraban en Los Ángeles. Las imágenes se hicieron virales y provocaron una enorme reacción entre los seguidores de ambos.

Hasta entonces, los dos habían mantenido públicamente la versión de que eran amigos y compañeros de trabajo. Aquellas fotografías, sin embargo, dejaron pocas dudas sobre la naturaleza de su relación.

¿Cuándo hicieron pública su relación?

Meses después de que aparecieran las fotografías, Holland tuvo un gesto especial con Zendaya por su cumpleaños número 25.

En septiembre de 2021, el actor publicó una fotografía tomada durante la filmación de Spider-Man y acompañó la imagen con un mensaje cariñoso. A partir de entonces, aunque continuaron siendo reservados, comenzaron a mostrar con mayor naturalidad que estaban juntos.

Foto: IG

¿Por qué Zendaya y Tom Holland decidieron mantener su romance en privado?

La privacidad siempre ha sido una parte importante de su relación.

Holland ha explicado que no le resulta sencillo vivir momentos íntimos frente a la mirada de millones de personas. En una entrevista con GQ, señaló que considera que algunos momentos pertenecen únicamente a las personas involucradas y no necesariamente deben compartirse con el mundo.

El actor también dejó claro que no quería hablar de su relación sin Zendaya, pues consideraba que su historia pertenecía a los dos.

La actriz ha expresado una postura similar. Zendaya reconoció que algunas partes de su vida inevitablemente serían públicas, pero también defendió su derecho a vivir su relación y disfrutar de su vida sin permitir que la fama la limite.

¿Cómo se han apoyado durante sus carreras?

El vínculo entre ambos no solamente ha quedado demostrado en fotografías o apariciones públicas. También han hablado del apoyo que se brindan en sus respectivas carreras.

Durante la grabación de Euphoria, Zendaya atravesó momentos especialmente exigentes debido a la intensidad de su personaje. Holland llegó a visitar el set en numerosas ocasiones y la actriz reconoció que su pareja estuvo a su lado durante esa etapa.

Para Zendaya, compartir tiempo con él también representaba una forma de desconectarse de la carga emocional que implicaba su trabajo.

¿Qué detalles han revelado sobre su relación?

Aunque suelen evitar las demostraciones demasiado públicas, los dos han dejado pequeños detalles que han alimentado el cariño de sus seguidores.

En 2023, Zendaya apareció con un anillo que llevaba las iniciales “TH”, mientras que Holland fue visto utilizando prendas con una “Z”, interpretada como una referencia a su pareja.

También han disfrutado juntos de diferentes eventos. En septiembre de ese año asistieron al concierto de Beyoncé en Los Ángeles, donde fueron vistos tomados de la mano, bailando y disfrutando del espectáculo.

¿Qué ha dicho Zendaya sobre Tom Holland?

Zendaya ha hablado con admiración sobre la personalidad de Holland y, particularmente, sobre su facilidad para relacionarse con otras personas.

La actriz ha explicado que considera que él tiene un carisma natural y que se le da muy bien conversar, conocer gente y desenvolverse frente a los demás.

Mientras Zendaya se describe como alguien más tímida y reservada, reconoce que Holland posee una facilidad especial para conectar con las personas.

La relación dio otro paso importante a comienzos de 2025.

Zendaya apareció en los Globos de Oro luciendo un llamativo anillo que generó especulaciones entre sus seguidores. Poco después trascendió que Holland le había propuesto matrimonio durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Foto: X

La pareja mantuvo los detalles de la propuesta en privado, pero el anillo confirmó que su relación había entrado en una nueva etapa.¿Cuándo se casaron Tom Holland y Zendaya?

Después de años de romance, la pareja finalmente llegó al altar.

En junio de 2026, Tom Holland confirmó que él y Zendaya habían contraído matrimonio en una ceremonia íntima. El actor habló sobre el tema después de que circularan imágenes generadas con inteligencia artificial que mostraban una supuesta boda.

Al ser cuestionado sobre si había tenido que explicar a sus familiares que aquellas imágenes eran falsas, Holland dio a entender que no era necesario, pues las personas cercanas a ellos habían estado presentes en la verdadera celebración.

Fieles a la manera en que han manejado su relación desde el comienzo, los actores no han compartido públicamente todos los detalles de la ceremonia, como la fecha exacta o el lugar donde ocurrió.

¿Cómo cambió su historia desde que se conocieron?

La historia de Tom Holland y Zendaya pasó de las bromas durante las giras de prensa y los rumores de romance a una relación que ambos fueron construyendo lejos de los reflectores.

Primero fueron compañeros de reparto, después amigos, más tarde una de las parejas favoritas del público y finalmente marido y mujer.

Desde aquel primer encuentro en el universo de Spider-Man hasta su matrimonio, Holland y Zendaya han demostrado que, incluso bajo la atención constante de Hollywood, es posible reservar una parte de la historia únicamente para ellos.