Frentes Políticos / 1 de septiembre de 2026

1. Promesas incumplidas. Rommel Pacheco llegó a dirigir la Conade con el supuesto propósito de corregir inercias y poner orden, pero los medallistas mexicanos ya descubrieron que una cosa es ganar en la competencia y, otra, cobrar lo prometido. Los estímulos de Santo Domingo 2026 siguen pendientes y la explicación es que cambió el esquema para contabilizar las preseas. El director de la Conade asegura que todo está garantizado y que pagarán antes de terminar el año. Faltaba más. Sólo un detalle, los atletas no viven de buenos deseos y eso él lo debería saber. Si Pacheco quería demostrar que la Conade cambió, mínimo se hubiera preparado.

2. Tarea completa. La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, argumenta que en la capital los “cero lujos, privilegios y corrupción” permiten que el dinero alcance para más inversión pública. Y ahí está la diferencia con las entidades, que son pocos los gobiernos de Morena que entienden que la austeridad republicana no es un eslogan, sino una forma de ejercer el poder. Tres mil 600 obras, vivienda, agua, movilidad, escuelas y utopías son números y programas que pueden discutirse, pero hay algo más importante: gastar en la calle y no en los privilegios de quienes gobiernan. Que cunda el ejemplo. Una mirada al espejo afinará destinatarios.

3. Inamovible. El PAN capitalino fijó postura, sí a que los pacientes decidan sobre tratamientos que prolongan artificialmente la vida, pero no a la eutanasia ni al suicidio asistido. Andrés Atayde, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX, plantea que la respuesta debe estar en cuidados paliativos, acompañamiento humanista y acceso universal a medicamentos para controlar el dolor. El debate apenas comienza en el Congreso local, pero la bancada panista ya puso la línea roja. Acompañar hasta el final, sí; provocar deliberadamente ese final, no. Con esto, Jorge Romero, líder nacional albiazul, ¿suma o resta votos?

4. Cara a cara. Leticia Ramírez, secretaria del Bienestar, pidió a los senadores de Morena salir a enfrentar una “campaña de desinformación y mentiras” y hablar directamente con los ciudadanos de los resultados del gobierno. Los manda a explicar de frente lo que se hace, no esconderse detrás del discurso. Anunció, además, la apertura de 12 mil consultorios de atención médica primaria en los 24 estados con IMSS-Bienestar y reportó 3.2 millones de adultos mayores credencializados para el servicio de salud universal. Menos propaganda y más resultados comprobables, algo que reivindica a la funcionaria, transparente extitular de la SEP.

5. Segunda vuelta reloaded. Desde el Estado de México, el senador Enrique Vargas del Villar, del Partido Acción Nacional, se encuentra listo para el proceso electoral del próximo año, donde participará como candidato a la presidencia municipal de Huixquilucan, municipio que ya gobernó y que es el principal bastión del panismo en esa entidad. Con una sólida base electoral y el trabajo realizado en la Cámara alta, Vargas del Villar lleva meses encabezando las encuestas como el aspirante mejor posicionado. A ver.