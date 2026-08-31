Menudo celebra 50 años con gira de reencuentro: exintegrantes volverán a los escenarios

Siete exintegrantes de Menudo se preparan para reencontrarse con el público como parte de una gira especial por los 50 años del grupo puertorriqueño, una celebración que llevará nuevamente sus grandes éxitos a distintas ciudades de Estados Unidos, México y Puerto.

El recorrido comenzará en octubre en California y concluirá en diciembre en San Juan. Aunque el tiempo ha transformado sus voces, los exintegrantes aseguran que trabajaron en nuevas versiones de las canciones para conservar la esencia y el sonido que hicieron famoso al grupo.

Creado en 1977 por el productor Edgardo Díaz, Menudo se convirtió en uno de los proyectos juveniles más importantes de la música latina, particularmente durante los años 80. A lo largo de su historia tuvo numerosas generaciones de integrantes y entre sus filas estuvieron figuras como Ricky Martin y Draco Rosa, quienes no forman parte de este reencuentro.

Foto: Instagram menudo_official

¿Cómo eligieron las canciones que interpretarán?

El repertorio fue uno de los principales retos para preparar la gira. Ralphy Rodríguez, quien perteneció al grupo entre 1986 y 1987, explicó que Menudo acumuló cientos de canciones durante sus años de actividad, por lo que tuvieron que revisar cuidadosamente cuáles incluirían en el espectáculo.

Además de seleccionar los temas, los integrantes decidieron quién interpretaría cada canción tomando en cuenta la etapa en la que cada uno formó parte de la agrupación.

Raymond Acevedo, integrante entre 1985 y 1988, explicó que la elección estuvo relacionada principalmente con el sentimiento que cada canción despierta y con la época que representa para ellos.

Las voces también fueron un factor importante. Rodríguez señaló que algunos temas tuvieron que ajustarse para adaptarse a sus registros actuales.

Foto: Instagram menudo_official

¿Las canciones conservarán el sonido original de Menudo?

Aunque sus voces ya no son las mismas que tenían durante su adolescencia, los músicos aseguran que buscaron mantener la identidad de las canciones.

Rodríguez explicó que en algunos casos solamente fue necesario bajar ligeramente la tonalidad. Robert Avellanet, quien estuvo en Menudo de 1988 a 1991, destacó que Sergio Blass es quien conserva prácticamente la misma tonalidad de aquella época, debido a que su voz no experimentó un cambio tan marcado.

El cambio de voz era precisamente uno de los elementos que marcaba la salida de los integrantes de Menudo, debido al modelo bajo el cual funcionaba la agrupación juvenil.¿Por qué esperan reunir a varias generaciones de seguidores?

Para René Farrait, el espectáculo tendrá un carácter especialmente familiar y generacional. El cantante espera encontrarse con seguidores que conocieron a Menudo desde sus primeros años, pero también con sus hijos y nietos.

La nostalgia por las décadas de los 80 y 90 también podría acercar a nuevas audiencias. Rodríguez señaló que la generación Z ha mostrado interés por elementos de aquella época, como los casetes y los discos de vinilo.

A esto se suma el papel de internet, que, de acuerdo con Rubén Gómez, ha permitido que adolescentes descubran la música de Menudo y se conviertan en nuevos seguidores del grupo.

Los integrantes consideran que su reencuentro ocurre en un momento en el que las agrupaciones juveniles masculinas vuelven a despertar interés.

Sergio Blass describió a Menudo como uno de los representantes de aquella época dorada del pop y consideró que el grupo puede funcionar como un vínculo entre aquella generación musical y el público actual.

Rodríguez también mencionó el éxito que han tenido otros grupos de aquella generación, como Backstreet Boys, quienes mantienen una residencia en Las Vegas, como muestra de que la nostalgia continúa teniendo un espacio importante en la música.

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¿Cuándo comenzará la gira por los 50 años de Menudo?

La gira comenzará el 10 de octubre en Los Ángeles, California, y posteriormente continuará por distintas ciudades de Estados Unidos.

Entre las fechas anunciadas se encuentran:

10 de octubre: Los Ángeles, California.

17 de octubre: Chicago, Illinois.

7 de noviembre: Nueva York.

28 de noviembre: Ciudad de México.

4 de diciembre: Hollywood, Florida.

12 de diciembre: San Juan, Puerto Rico.

Ciudad de México será la única parada de la gira fuera de Estados Unidos y Puerto Rico.

Aunque cada ciudad representa un momento especial para los exintegrantes, René Farrait reconoció que la presentación en Puerto Rico tiene un significado particular.

El cantante recordó que fue precisamente el público puertorriqueño, el que brindó a Menudo uno de sus primeros grandes respaldos y ayudó a que la agrupación pudiera llevar su música a otros territorios.

Después de décadas, los integrantes regresarán a los escenarios para revivir aquellas canciones que marcaron a varias generaciones.