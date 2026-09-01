Se están poniendo buenas las elecciones en EU

Todos los gobiernos del mundo están siguiendo con mucho interés el proceso electoral de este año en Estados Unidos. Lo que está en juego es mucho. Nada menos que el derrotero de la Presidencia de Trump en sus últimos dos años.

Para México, el tema es más apremiante por dos asuntos que tienen muy tensa la relación bilateral con el gobierno del vecino del norte: la revisión anual del Tratado México, Estados Unidos, Canadá de Libre Comercio (T-MEC) y el interés estadunidense de perseguir judicialmente a los políticos mexicanos presuntamente relacionados con el crimen organizado.

En ya escasos dos meses, el 3 de noviembre, se llevarán a cabo los comicios federales intermedios en EU. Se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes (435 escaños) y un tercio del Senado (35 de cien curules). En 36 estados se elegirán a gobernadores, entre ellos entidades de gran peso como California, Florida, Texas, Nueva York, Pennsylvania, Michigan, Georgia, Arizona y Ohio.

Políticamente, lo decisivo será la elección del Congreso federal.

Actualmente, el partido del presidente tiene mayoría en ambas cámaras, lo cual le ha dado mucho músculo a Trump, indudable líder de los republicanos, quienes siguen las directrices de la Casa Blanca casi en automático.

Las elecciones determinarán si Trump conserva un Congreso favorable durante 2027-2028 o si los demócratas consiguen controlar la Cámara, el Senado o ambos, lo que cambiaría radicalmente su capacidad para aprobar legislación y sometería a su administración a una rendición de cuentas mucho más agresiva.

En la competencia por la Cámara baja, los demócratas llevan ventaja. Como los republicanos tienen una mayoría muy estrecha, sólo se necesita que los demócratas consigan una ganancia relativamente pequeña para recuperar el control.

Según el Cook Political Report (CPR), boletín informativo independiente y no partidista que analiza de forma exhaustiva las campañas electorales, la batalla por esta cámara se decidirá en 21 de los 435 distritos que hoy están empatados.

El modelo de predicción de Decision Desk HQ (DDHQ) para estas elecciones—que calcula la probabilidad de victoria en los 435 distritos tomando en cuenta promedios de encuestas, factores históricos y demográficos y financiamiento de cada campaña— le dan una probabilidad de 60% a los demócratas de llevarse la mayoría en esta cámara.

En las apuestas de Polymarket, la gente que está arriesgando su dinero por predecir el futuro le está otorgando una probabilidad de 90% que así ocurrirá.

Por el tipo de elección que es la intermedia, de una lógica muy local, y por el tema que hoy más preocupa al electorado estadunidense (el costo de la vida y la carestía), yo sí creo que los demócratas le arrebatarán la Cámara baja a los republicanos, lo que complicará mucho la vida a la administración Trump.

Lo cual nos lleva al Senado, donde se está viviendo una inesperada batalla. Hace unos meses, el consenso era que los republicanos seguirían controlando esta cámara. Hoy, las cosas se ven diferentes. Resulta sorprendente cómo se ha ampliado el mapa competitivo

Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para alcanzar 51 y controlar inequívocamente este cuerpo legislativo.

El CPR reporta seis de las 35 elecciones senatoriales como empatadas: Alaska, Iowa, Maine, Michigan, Ohio y Texas. Además, coloca a Georgia, Carolina del Norte y Nueva Hampshire como inclinándose a favor de los demócratas.

El pronóstico actual del DDHQ es que, al final de las elecciones, el Senado quedará empatado con 50 escaños para los demócratas y 50 para los republicanos, lo cual favorece a este partido porque el voto de desempate lo tendría el vicepresidente JD Vance.

En las apuestas de Polymarket de quién ganará el Senado en los próximos comicios, las probabilidades están empatadas en 50% para cada partido.

En cuanto a cómo quedaría el equilibrio de poder en el Congreso, los apostadores en Polymarket le están dando una probabilidad de 51% a que los demócratas se quedan con el control de las dos cámaras, 36% que el Senado permanece republicano, pero la Cámara de Representantes pasa a control demócrata y 14% que los republicanos se quedan con la mayoría en ambas cámaras.

Esto se está poniendo muy bueno. Conforme se acercan las elecciones, el panorama parece favorecer a los demócratas. Tienen todo para ganar por el desastre que ha sido la administración Trump. Pero también es cierto que los peores enemigos de los demócratas son los propios demócratas que toman decisiones impopulares que acaban favoreciendo a los republicanos.

X: @leozuckermann