¡Imposible de detener! El histórico hito que Spider-Man: Un Nuevo Día consiguió en solo 17 días

Spider-Man: Un Nuevo Día superó los 2 mil millones de dólares en la taquilla mundial y consiguió algo que No Way Home no pudo. La cuarta película de Tom Holland como Peter Parker ya forma parte de un reducido grupo de éxitos en la historia del cine.

La cinta necesitó apenas 17 días en cartelera para alcanzar la cifra y solo una película lo consiguió en menos tiempo. Su desempeño también la acerca a otros récords que hasta ahora parecían difíciles de superar.

¿Cuánto ha recaudado Spider-Man: Un Nuevo Día?

Tras su tercer fin de semana en cines, Spider-Man: Un Nuevo Día acumula 2 mil 22 millones de dólares en todo el mundo.

De esa cantidad, 785.8 millones de dólares corresponden a Estados Unidos y Canadá, mientras que otros mil 236 millones proceden de los mercados internacionales.

Con estos números, la película dirigida por Destin Daniel Cretton se convirtió en la octava producción de la historia que consigue superar la barrera de los 2 mil millones de dólares.

El tiempo que necesitó para lograrlo también estableció una nueva marca para la franquicia. Un Nuevo Día llegó a los 2 mil millones en 17 días, por lo que se convirtió en la segunda película que más rápido alcanza esta cantidad.

El primer puesto continúa en manos de Avengers: Endgame. La película de Marvel estrenada en 2019 necesitó solamente 11 días para superar los 2 mil millones.

El desempeño de Spider-Man ya era evidente desde su estreno. La película consiguió alrededor de 927 millones de dólares durante su debut mundial, colocándose entre los mejores arranques registrados en taquilla.

Tom Holland regresa como Peter Parker en Spider-Man: Un Nuevo Día. X @MaxNevermindMe

Spider-Man ya superó la taquilla de No Way Home

El nuevo resultado también marca una diferencia importante respecto a la anterior película protagonizada por Tom Holland.

Spider-Man: No Way Home fue uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2021 y reunió a las tres versiones de Peter Parker interpretadas por Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Sin embargo, terminó su recorrido comercial con alrededor de mil 900 millones de dólares a nivel mundial. Pese a quedar cerca, nunca consiguió cruzar la barrera de los 2 mil millones.

En total, la cinta consiguió otros 118.7 millones de dólares fuera de Estados Unidos y Canadá durante su tercer fin de semana. Para entonces se encontraba disponible en 67 mercados y más de 53 mil pantallas.

Spider-Man: Un Nuevo Día superó los 2 mil millones de dólares. X @MaxNevermindMe

Las películas que han superado los 2 mil millones

La cifra coloca a Spider-Man: Un Nuevo Día dentro de un grupo al que pocas producciones han conseguido acceder.

Entre las películas que anteriormente superaron los 2 mil millones se encuentran Avatar, Avengers: Endgame, Avatar: El camino del agua, Titanic, Star Wars: El despertar de la Fuerza y Avengers: Infinity War.

Avatar continúa en la primera posición de la taquilla mundial histórica con más de 2 mil 900 millones de dólares, mientras que Avengers: Endgame se mantiene por encima de los 2 mil 700 millones.

Además, Spider-Man: Un Nuevo Día ya es el estreno más taquillero de Sony Pictures en 36 mercados internacionales, entre ellos Argentina, Colombia, España, India, Italia, Perú y Turquía.

Su tercer fin de semana también dejó otro resultado destacado. La cinta obtuvo 188.7 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 70 millones llegaron de Estados Unidos y Canadá.

Con esos 70 millones consiguió el segundo mejor tercer fin de semana de la historia en Norteamérica. El récord continúa en manos de Star Wars: El despertar de la Fuerza, que obtuvo 90.2 millones durante el mismo periodo de exhibición.

La cifra coloca a Spider-Man: Un Nuevo Día dentro de un grupo al que pocas producciones han conseguido acceder. IMDb

¿Spider-Man puede superar el récord de Star Wars?

El recorrido de Un Nuevo Día todavía no termina y uno de sus próximos objetivos se encuentra en la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

Con 785.8 millones de dólares, la película ya ocupa el cuarto puesto entre las producciones con mayor recaudación histórica en ese mercado.

El récord pertenece a Star Wars: El despertar de la Fuerza, que consiguió aproximadamente 936 millones de dólares durante su exhibición en Norteamérica.

Spider-Man necesita poco más de 150 millones para superar esa cantidad. Si mantiene su desempeño durante las próximas semanas, también podría intentar alcanzar una cifra que ninguna película ha conseguido hasta ahora.

Ningún estreno ha superado los mil millones de dólares únicamente en Estados Unidos y Canadá.