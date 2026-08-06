¡Oficialmente esposos! Tom Holland presume su anillo tras su boda secreta con Zendaya en Inglaterra

Después de meses de rumores, discretas pistas y declaraciones que parecían confirmar lo evidente, Tom Holland y Zendaya ya no dejan lugar a las dudas: los protagonistas de Spider-Man son oficialmente marido y mujer.

Tom Holland presume su anillo de bodas tras casarse con Zendaya

La prueba más reciente llegó durante un paseo por Londres, donde el actor británico fue fotografiado luciendo por primera vez su alianza de matrimonio en el dedo anular izquierdo, mientras iba junto a Zendaya y sus dos perros, Phil y Noon.

Hasta ese momento solo la actriz había sido vista usando un anillo de compromiso y posteriormente una alianza nupcial, por lo que la aparición de Tom con su propio anillo terminó por confirmar que ambos ya viven oficialmente como esposos.

Así fue la boda privada de Zendaya y Tom Holland en Inglaterra

La aparición ocurre apenas unos días después de que diversos medios internacionales revelaran que ambos celebraron una recepción privada para conmemorar su boda, un evento íntimo que, fiel al estilo de la pareja, estuvo lejos de los reflectores.

La pareja de Spider-Man reunió a familiares y amigos en un exclusivo hotel de Surrey para festejar su boda lejos de los reflectores. Grosby

Según diversas versiones, la pareja organizó una recepción privada el pasado 4 de agosto en el exclusivo Beaverbrook Hotel, un elegante complejo rural ubicado en Surrey, Inglaterra.

El lugar, rodeado de jardines y más de 150 hectáreas de naturaleza, fue elegido por su ambiente tranquilo y su cercanía con Kingston upon Thames, la ciudad donde creció Tom Holland.

Familiares y amigos cercanos se reunieron para celebrar el matrimonio en una fiesta que, de acuerdo con personas presentes, destacó por su ambiente relajado y muy familiar.

Los tres hermanos del actor —Sam, Harry y Paddy Holland— estuvieron entre los invitados más importantes y participaron activamente en la celebración.

Todos vistieron esmoquin negro adornado con pequeñas flores silvestres en el ojal, un detalle que reforzó el estilo elegante pero sencillo del evento.

¿Cuándo se casaron Tom Holland y Zendaya?

Aunque la recepción acaba de salir a la luz, las señales de que la pareja ya se había casado comenzaron mucho antes. En enero de 2025, Zendaya despertó rumores al aparecer en la alfombra roja de los Globos de Oro con un espectacular anillo de diamantes.

La discreta celebración reflejó el estilo reservado que ha caracterizado la relación de los actores desde que la hicieron pública en 2021. REUTERS

Poco después, distintos medios confirmaron que ambos estaban comprometidos. Meses más tarde, durante los Premios Óscar, la actriz volvió a llamar la atención al lucir una alianza de boda que desde entonces no ha dejado de usar.

En marzo de este año, el estilista Law Roach sorprendió al asegurar públicamente que la boda "ya había ocurrido", aunque sin ofrecer más detalles. Finalmente, en junio, fue el propio Tom Holland quien prácticamente confirmó el matrimonio durante una entrevista con Esquire.

Mientras hablaba sobre unas falsas fotografías de boda creadas con inteligencia artificial, comentó que sus familiares sabían perfectamente que eran falsas porque "todos estuvieron presentes" en la verdadera ceremonia.

Zendaya y Tom Holland continúan protegiendo su vida privada, pese al enorme interés que despierta su historia de amor. REUTERS

La confirmación de Tom Holland a su boda con Zendaya

Las confirmaciones continuaron durante las semanas siguientes. En distintas entrevistas y apariciones públicas, Tom comenzó a referirse naturalmente a Zendaya como "mi esposa", dejando claro que el matrimonio ya era una realidad.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante su participación en el podcast británico Dish, cuando le preguntaron con quién le gustaría viajar de vacaciones.

Creo que mi esposa sería una buena opción", respondió entre risas.

La pareja ha dejado pequeñas pistas sobre su matrimonio desde principios de 2025, cuando comenzaron los rumores de compromiso. REUTERS

La frase fue suficiente para que los seguidores celebraran el nuevo capítulo en la historia de la pareja.

La historia de amor de Tom Holland y Zendaya

Durante años, Tom Holland y Zendaya han sido una de las parejas más queridas de Hollywood, pero también una de las más reservadas.

Aunque comenzaron a despertar rumores de romance desde que coincidieron en Spider-Man: Homecoming, no fue sino hasta 2021 cuando su relación se hizo pública tras ser captados besándose.

Tom Holland y Zendaya eligieron confirmar su boda con un sencillo pero significativo gesto. The Grosby Group

Desde entonces han preferido mantener su historia lejos de la exposición constante, compartiendo únicamente pequeños detalles cuando consideran que es el momento adecuado.

La propia actriz explicó hace algunos meses que comprende el enorme interés que despierta su vida sentimental, pero considera fundamental conservar espacios exclusivamente para ellos.

Según ha contado, el hecho de haber crecido frente a las cámaras hace que valore aún más la privacidad y los momentos compartidos con su círculo más cercano.

Por esa razón, todo indica que nunca mostrarán fotografías oficiales de la ceremonia ni ofrecerán detalles íntimos sobre el enlace. Sin embargo, el discreto anillo que ahora luce Tom Holland habla por sí solo.