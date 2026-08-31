Gabinete de Seguridad va tras responsables de ataque con explosivo en Zacatecas

El Gabinete de Seguridad federal informó que mantiene coordinación con las autoridades de Zacatecas para esclarecer el ataque con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, ocurrido la noche del domingo 30 de agosto y que dejó al menos seis civiles heridos.

A través de la plataforma X, el Gabinete de Seguridad señaló que las instituciones federales trabajan con las autoridades estatales para investigar la agresión y ubicar a quienes participaron en el ataque.

Tras la agresión con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y detener a los responsables”.

El gobierno federal agregó que autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron el operativo de seguridad en la zona, con el objetivo de proteger a la población.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno refuerzan el operativo de seguridad en la zona para proteger a la población”.

Explosión destruye vehículos y causa daños en Ojocaliente

La detonación ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas y provocó daños en la estructura de la comandancia, inmuebles cercanos, 11 vehículos particulares y dos patrullas.

Además, una elemento de la Policía Municipal resultó lesionada.

El estallido generó una enorme columna de fuego que pudo observarse desde distintos puntos de Ojocaliente, mientras que videos del momento comenzaron a circular en redes sociales.

Los primeros reportes indicaron que seis civiles resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales de la región. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la gravedad de sus lesiones.

Autoridades cambian versión sobre el origen del explosivo

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó inicialmente que el artefacto habría sido arrojado desde un vehículo que circulaba por la zona.

Desde un vehículo que transitaba por el lugar fue arrojado lo que podría tratarse de un artefacto explosivo”, señaló inicialmente el funcionario.

Sin embargo, posteriormente precisó que el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública apunta a que el explosivo habría sido colocado en un automóvil particular y no lanzado desde un vehículo en movimiento.

La investigación continúa para establecer con precisión cómo fue colocado y activado el artefacto.

Cancelan coronación y suspenden clases tras ataque

Ante la situación de inseguridad, el presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, anunció la cancelación definitiva de la coronación de la Reina de la Feria 2026, evento que se desarrollaba cuando ocurrió la explosión.

El alcalde explicó que la decisión tiene como propósito “salvaguardar la integridad física y la seguridad de cada uno de los habitantes y visitantes” del municipio.

También ordenó la suspensión de clases en todas las instituciones educativas de la cabecera municipal y en todos los niveles, hasta nuevo aviso.

Las oficinas de la Presidencia Municipal y sus dependencias suspendieron la atención al público. Únicamente permanecen activas las áreas operativas y de emergencia.

Zambrano aseguró que su administración se mantiene en sesión permanente y coordinada con los tres órdenes de gobierno.

No bajaremos la guardia ni escatimaremos esfuerzos para restablecer el entorno de paz que prevalecía en Ojocaliente”.

Refuerzan seguridad y accesos de Ojocaliente

Después de la explosión, corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo especial en Ojocaliente y en los principales accesos viales al municipio.

Reyes Mugüerza informó posteriormente que “la situación se reporta bajo control”.

Hasta el cierre de esta información no se había confirmado la detención de alguna persona relacionada directamente con el ataque contra la comandancia.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz prevé proporcionar nuevos detalles conforme avancen las investigaciones.

Tercer ataque con explosivos en menos de una semana

La agresión contra la comandancia de Ojocaliente ocurre en medio de una serie de ataques con artefactos explosivos registrados durante los últimos días en el sur de Zacatecas y zonas limítrofes.

El 27 de agosto, dos policías estatales de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) resultaron heridos por explosivos artesanales sobre la carretera federal 54, a la altura del municipio de Tabasco.

Después de la detonación se registró un enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos de seguridad.

Las corporaciones desplegaron apoyo terrestre y aéreo, mientras que la carretera permaneció cerrada durante aproximadamente ocho horas. Durante el operativo fueron localizados y detonados de manera controlada cuatro artefactos adicionales.

Ese mismo día, el fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, reconoció que el uso creciente de explosivos improvisados “ya es de interés del gabinete de seguridad nacional”.

Explosivo en carretera deja dos personas heridas

Otro episodio ocurrió el 30 de agosto en la carretera estatal 43, en los límites de Villa García, Zacatecas, con Asientos, Aguascalientes.

De acuerdo con autoridades de Aguascalientes, una motocicleta que presuntamente transportaba explosivos fue colocada a un costado de la carretera y posteriormente detonada a distancia.

La explosión alcanzó una patrulla y un automóvil particular en el que viajaba una maestra, quien resultó gravemente herida. Un policía estatal preventivo también sufrió lesiones de consideración.

La investigación de las fiscalías de Zacatecas y Aguascalientes se mantiene coordinada debido a que la agresión habría tenido su origen en territorio zacatecano.

De acuerdo con información publicada por Proceso, un joven de entre 22 y 23 años, originario de Aguascalientes, fue detenido como probable responsable horas después del ataque.