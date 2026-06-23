Pocas personas conocen mejor a Spider-Man que Tom Holland. Después de casi una década interpretando a Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel, cualquiera pensaría que tendría ventaja en un concurso para encontrar al mejor imitador del superhéroe. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario.

Durante una dinámica organizada por el streamer español Ibai Llanos en Madrid, el actor británico participó de forma secreta en una competencia de imitadores de Spider-Man y terminó quedándose sin el primer lugar.

Tom Holland compite en secreto como Spider-Man y termina perdiendo; Zendaya fue la culpable Captura de pantalla

Tom Holland se infiltró en un concurso de Spider-Man

La dinámica formó parte de un video para el canal de YouTube de Ibai Llanos, donde varios participantes disfrazados del famoso héroe de Marvel compitieron para demostrar quién era el mejor Spider-Man.

Los concursantes tuvieron que superar diferentes desafíos relacionados con el personaje. Entre ellos hubo pruebas físicas, ejercicios de agilidad, recreación de poses icónicas y pequeñas actuaciones inspiradas en el universo del Hombre Araña.

Ninguno de los participantes sabía que el verdadero Tom Holland formaría parte de la competencia.

El actor apareció como un finalista sorpresa, completamente cubierto y sin revelar su identidad. Durante varios minutos participó como cualquier otro concursante, intentando convencer al jurado de que merecía la victoria.

Tom Holland compite en secreto como Spider-Man y termina perdiendo; Zendaya fue la culpable Captura de pantalla

Zendaya tomó la decisión que hizo perder a Tom Holland

La ronda final tuvo un ingrediente adicional cuando Zendaya se incorporó al panel encargado de elegir al ganador.

La actriz observó las presentaciones de los finalistas y escuchó las valoraciones del resto de jueces antes de emitir el voto definitivo.

Antes de anunciar su decisión reconoció que elegir no había sido sencillo.

"Es una decisión difícil. De verdad. Todos fueron muy talentosos", comentó.

Finalmente eligió al concursante número dos como ganador de la competencia.

Eso significó que Tom Holland quedó fuera del primer lugar y terminó perdiendo un concurso dedicado al personaje que ha interpretado desde 2016.

La escena se volvió aún más divertida cuando se reveló la identidad del misterioso participante. El público presente reaccionó con sorpresa al descubrir que el auténtico Spider-Man había sido derrotado por uno de sus propios imitadores.

Reproducir Spider-Man: Brand New Day llega a los cines el 29 de julio

Tom Holland y Zendaya promocionan Spider-Man: Brand New Day en Madrid

La participación de la pareja en Madrid no fue casualidad.

Tom Holland y Zendaya se encuentran promocionando Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega cinematográfica del superhéroe producida por Marvel Studios y Sony Pictures.

La película llegará a los cines el próximo 31 de julio y representa el regreso de Holland al personaje después de los acontecimientos ocurridos en Spider-Man: No Way Home.

La nueva producción está dirigida por Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, y contará con un reparto que incluye a Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

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Qué se sabe de la nueva película de Spider-Man

La historia retomará las consecuencias del hechizo lanzado por Doctor Strange al final de No Way Home.

Tras ese evento, el mundo olvidó quién era Peter Parker, dejando al héroe completamente solo y sin vínculos con las personas que antes formaban parte de su vida.

Según los detalles adelantados por la producción, la nueva película mostrará a Peter protegiendo Nueva York de manera anónima mientras intenta adaptarse a una realidad en la que nadie recuerda su identidad.

Además, la trama explorará cambios en sus habilidades y la aparición de nuevas amenazas.

Por su parte, Zendaya adelantó recientemente que uno de los aspectos más interesantes de la historia fue imaginar cómo ha continuado la vida de MJ después de perder todos sus recuerdos relacionados con Peter.