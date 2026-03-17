La inesperada reacción de Zendaya a las fotos de su boda con Tom Holland

En tiempos donde la inteligencia artificial puede crear escenas tan realistas como engañosas, ni siquiera las estrellas de Hollywood están a salvo. Esta vez, la protagonista fue Zendaya, quien reaccionó con humor e ironía ante las imágenes virales de su supuesta boda con Tom Holland.

Fotos de la boda de Zendaya y Tom Holland

Todo comenzó cuando en redes sociales empezaron a circular fotografías que mostraban a la pareja vestida de novios, en lo que parecía ser una boda íntima y elegante. Las imágenes, generadas con inteligencia artificial, eran tan convincentes que no solo engañaron a fans, sino también a personas cercanas a la actriz.

Durante su visita a Jimmy Kimmel Live!, la actriz aclaró que las fotos fueron creadas con inteligencia artificial. IA

Lejos de ignorar el tema, Zendaya decidió abordarlo públicamente durante su visita al programa Jimmy Kimmel Live!, donde dejó claro que la situación había llegado más lejos de lo esperado.

Mucha gente ha sido engañada”, confesó entre risas, relatando cómo incluso conocidos le reclamaban no haber sido invitados a la supuesta ceremonia.

Las imágenes engañaron no solo a fans, sino también a personas cercanas a la actriz. IA

La actriz, de 29 años, explicó que mientras continuaba con su rutina diaria, se encontraba constantemente con comentarios sobre su “boda”.

La gente me decía: ‘¡Tus fotos de boda son preciosas!’, y yo respondía: ‘Cariño, son hechas con IA. No son reales’”, contó, evidenciando lo surrealista del momento.

Zendaya reveló que incluso hubo conocidos molestos por no haber sido invitados a una boda que nunca ocurrió. IA

Zendaya muestra video de su boda con Tom Holland

Fiel a su estilo relajado, Zendaya no solo desmintió los rumores, sino que decidió jugar con la situación. Durante la entrevista, anunció que mostraría imágenes “reales” de su boda, generando expectativa tanto en el público del estudio como en la audiencia.

Sin embargo, lo que apareció en pantalla fue en realidad una escena de su nueva película The Drama, donde comparte créditos con Robert Pattinson. Para hacer la broma aún más convincente, el rostro de Holland había sido superpuesto digitalmente en el video, parodiando justamente el fenómeno que había confundido a medio internet.

El momento provocó risas en el set y dejó claro que la actriz prefiere tomarse este tipo de situaciones con humor, en lugar de entrar en polémicas innecesarias.

Mostró un supuesto video de la boda que en realidad era una escena de su película The Drama. IG zendaya

¿Zendaya se casó con Tom Holland?

Las especulaciones sobre una posible boda entre Zendaya y Tom Holland no son nuevas. Desde que la pareja confirmó su relación tras coincidir en la saga de Spider-Man: No Way Home, su vida sentimental ha sido objeto de constante atención mediática.

A finales de 2024, se dio a conocer que ambos se habían comprometido, y desde entonces, cada aparición pública ha sido analizada al detalle. Incluso, recientemente, el estilista de la actriz, Law Roach, avivó los rumores al asegurar en una entrevista que la boda “ya había ocurrido”, comentario que solo aumentó la confusión.

A esto se suma que Zendaya ha sido vista en distintos eventos luciendo un anillo en el dedo anular, lo que ha alimentado aún más las teorías sobre un posible matrimonio secreto.

Los rumores de matrimonio han crecido desde su compromiso con Holland a finales de 2024. Reuters

A pesar del interés del público, tanto Zendaya como Tom Holland han sido claros en un aspecto: su relación es privada. El actor ha declarado en diversas ocasiones que su historia de amor es algo que desean mantener lejos del foco mediático.

Zendaya también ha compartido una visión similar, describiendo su relación como “algo sagrado” que prefiere proteger. Para ambos, el amor no es un espectáculo, sino una experiencia personal que desean vivir sin presiones externas.

Por ahora, la gran pregunta sigue en el aire: ¿Zendaya y Tom Holland ya se casaron o no? La respuesta oficial sigue siendo un misterio.