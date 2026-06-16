Tom Holland confirma que se casó con Zendaya; "Encontré a mi alma gemela"

Tom Holland y Zendaya finalmente confirmaron uno de los rumores más comentados de los últimos meses. El actor británico reveló que ya se casó con la estrella de Euphoria, poniendo fin a las especulaciones que rodeaban a la pareja desde hace tiempo.

La inesperada confesión ocurrió durante una entrevista con Esquire UK. Mientras hablaba sobre unas imágenes falsas creadas con inteligencia artificial que mostraban una supuesta boda entre ambos y que se volvieron virales en marzo, Holland recordó que incluso su abuela lo contactó para preguntarle sobre el tema.

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En medio de la conversación, el periodista quiso saber si otros familiares también habían reaccionado a esas fotografías. Fue entonces cuando el actor soltó una respuesta que confirmó todo.

“No, porque estaban todos allí".

Sorprendido por la revelación, el entrevistador comentó que desconocía que la boda ya se hubiera celebrado. Sin dar más detalles, Holland respondió:

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“Eso es todo lo que vas a saber al respecto”.

Tom Holland asegura que Zendaya es su alma gemela

Aunque evitó compartir información sobre la ceremonia, el protagonista de Spider-Man sí se mostró abierto al hablar de la importancia que Zendaya tiene en su vida. Durante la entrevista, destacó el apoyo que ambos se brindan en una industria tan exigente como Hollywood.

“Nuestro trabajo puede presentar situaciones muy estresantes y es realmente reconfortante tener una relación sólida que perdure en el tiempo”, explicó. “Podemos apoyarnos mutuamente de maneras únicas, porque solo nosotros entendemos realmente lo que significa vivir esta vida, y creo que eso es un gran privilegio, porque no me imagino cómo podría tener algo así con otra persona. Así que, para mí, encontré a mi alma gemela. Es mi mejor amiga, y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella, pero también nunca me he sentido tan apoyado y seguro. Punto. Quizás cuando era pequeño con mis padres y mi papá me recogía del colegio. No quiero decir que nuestra relación sea como la de mis padres”.

Zendaya y Tom Holland The Grosby Group

Los rumores ya apuntaban a una boda secreta

Mucho antes de la confirmación de Holland, varias señales habían despertado sospechas entre los seguidores de la pareja. Una de ellas llegó en marzo, cuando Law Roach, estilista de Zendaya, habló sobre el tema durante los Actor Awards.

Ante las preguntas de Access Hollywood, Roach aseguró: “La boda ya tuvo lugar. Te la perdiste”. Cuando el reportero quiso confirmar si hablaba en serio, respondió entre risas: “Es totalmente cierto”.

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A esto se sumó la aparición de Zendaya con un anillo de oro en febrero de 2026. Sin embargo, la actriz evitó alimentar las especulaciones cuando fue cuestionada al respecto.

Durante una entrevista para la edición de verano de 2026 de ELLE, dejó claro que no tenía intención de hablar sobre su situación sentimental.

“No, no voy a hacerlo”, dijo. “En internet siempre están buscando algo”.

Una relación que siempre ha estado protegida de los reflectores

La decisión de mantener en secreto su boda no sorprendió a quienes han seguido la historia de la pareja. Desde hace años, ambos han dejado claro que prefieren separar su vida personal de sus carreras profesionales.

En mayo de 2025, Law Roach ya había adelantado que cualquier celebración matrimonial estaría lejos de las cámaras y las exclusivas.

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“Ella y Tom son muy discretos con su relación”, explicó. “Intentan ser lo más privados posible. No habrá reportaje en Vogue ni fotos de la boda, y los invitados serán muy respetuosos con su privacidad, así que será un vestido precioso que nadie verá”.

La relación entre Zendaya y Tom Holland se remonta al 2021 cuando comenzaron oficialmente su romance, sin embargo, los rumores comenzaron desde antes cuando ambos empezaron a protagonizar la saga de Spider-Man.

Desde entonces, ambos han compartido contadas declaraciones sobre su vida en pareja y han insistido en proteger lo que consideran una parte sagrada de sus vidas.