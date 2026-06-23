Spider-Man desató una intensa discusión entre Tom Holland y Zendaya

Tom Holland y Zendaya protagonizaron una intensa y cómica discusión por culpa del videojuego Marvel's Spider-Man 2. Los actores compartieron esta anécdota durante la gira promocional de la esperada cinta Spider-Man: Brand New Day. La popular pareja de Hollywood reveló su inmenso fanatismo por la exitosa saga virtual desarrollada por el estudio Insomniac Games. La charla confirmó la profunda conexión de las estrellas de cine con el universo interactivo del superhéroe arácnido.

El portal especializado IGN Benelux cuestionó a los intérpretes sobre la influencia visual de los títulos de PlayStation Studios en su próxima película. Los artistas esquivaron la respuesta directa sobre el diseño de producción de Marvel. En su lugar, prefirieron detallar su experiencia personal frente a la consola de última generación. El actor británico calificó a la franquicia digital como una obra maestra absolutamente sensacional.

Tom Holland y Zendaya de cara al estreno de Spider-Man: Brand New Day. REUTERS

El reto del simbionte Scream y la frustración

La actriz estadounidense confesó sus dificultades técnicas al momento de tomar el control del juego. Ella detalló su profunda frustración cuando su pareja y compañero de reparto intentaba arrebatarle el mando para ayudarla. La estrella gritaba repetidamente su deseo de superar los obstáculos virtuales sin ninguna asistencia externa. El exceso de dificultad de la campaña provocó una pequeña fricción competitiva entre ambas celebridades.

La situación alcanzó su punto de mayor tensión durante una misión avanzada de la secuela. La trama del título transforma al personaje de Mary Jane en el letal simbionte conocido como Scream. Tom Holland relató cómo su novia se negaba rotundamente a ceder el turno durante este enfrentamiento definitivo. La intérprete defendía furiosa su derecho a terminar la pelea sola tras invertir tantas horas frente a la pantalla.

Pelea entre Spider-Man y Scream en el videojuego. Foto: PlayStation

Finalmente, la extrema exigencia de la misión obligó a la protagonista a entregar el control de mala gana. La actriz admitió entre carcajadas que necesitó la intervención directa de su pareja para derrotar al poderoso jefe. Ambos actores completaron exitosamente la historia principal de la aclamada exclusiva de PS5. Esta historia evidenció la enorme penetración de las obras interactivas dentro de los grandes rodajes de la industria cinematográfica.

Estrenos de verano y el furor mutante en consolas

La audiencia mundial comprobará las posibles referencias al videojuego en Spider-Man: Brand New Day a partir del próximo 29 de julio. Las salas de cine proyectarán esta ambiciosa aventura como el indiscutible plato fuerte de la actual temporada estival. Días antes de este lanzamiento, la pareja dominará nuevamente la cartelera con el estreno de La Odisea, la nueva epopeya dirigida por el cineasta Christopher Nolan.

El videojuego de Wolverine causó una gran sorpresa. Foto: Marvel / Insomniac

Por su parte, el estudio desarrollador Insomniac Games expandirá su dominio sobre los personajes de cómics este mismo año. La compañía tecnológica lanzará el anticipado título Marvel's Wolverine el próximo 15 de septiembre. El proyecto llegará a las tiendas físicas y digitales con una propuesta cruda, violenta y exclusiva para la actual generación de consolas. Esta nueva entrega promete saciar la sed de sangre de los fieles seguidores del icónico mutante de Marvel.