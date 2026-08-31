Lionel Messi se retira de la Selección Argentina con emotiva carta

Dos días después de la dolorosa derrota de Argentina ante España en la Final de la Copa del Mundo, Lionel Messi encontró el momento para detenerse, reflexionar y enfrentarse a una de las decisiones más difíciles de su carrera. El astro argentino tomó una libreta, escribió durante horas y dejó en tres hojas todos los sentimientos que le provocaba cerrar una etapa que marcó prácticamente toda su vida.

Hubo lágrimas, recuerdos y una certeza que, con el paso de los días, se hizo imposible de ignorar: había llegado el momento de decir adiós a la Selección Argentina.

Aquellas páginas, escritas apenas 48 horas después de perder su segunda final mundialista, adquirieron un significado todavía más profundo tras el reciente fallecimiento de su padre. Messi terminó por entender que el ciclo estaba llegando a su final y este lunes hizo oficial su retiro del combinado albiceleste a través de un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales.

A sus 39 años, el considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos pone punto final a una trayectoria internacional de más de dos décadas, una montaña rusa de alegrías, derrotas, críticas y conquistas que transformó para siempre la historia del futbol argentino.

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo; antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, expresó Messi.

Messi vivió tres finales de Copa del Mundo, incluida la gloria máxima conseguida en Catar 2022. También levantó dos Copas América y una Finalissima, después de años en los que la ausencia de títulos con la selección fue utilizada para cuestionar su legado.

Su historia con la camiseta argentina también tuvo grandes éxitos desde las categorías juveniles. Fue campeón del Mundial Sub-20 en 2005 y conquistó la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con la selección Sub-23.

El capitán reconoció que despedirse de la selección representa una herida difícil de cerrar, pero también dejó claro que considera que es momento de dar paso a una nueva generación.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

Con esas palabras, Lionel Messi cerró una historia irrepetible. El jugador que tantas veces cayó y volvió a levantarse ahora cambiará la cancha por la tribuna.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera, en las buenas y en las malas, mucho más”.