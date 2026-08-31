Presentan el “ABC de las Emociones” para fortalecer la salud mental en escuelas

La subsecretaria de Educación, Tania Rodríguez, presentó las iniciativas que acompañarán el nuevo ciclo escolar en la capital, entre las que destaca el “ABC de las Emociones”, un programa dirigido a estudiantes, maestras, maestros y padres de familia con el objetivo de fortalecer la salud mental y la educación emocional dentro y fuera de las escuelas.

La funcionaria explicó que esta estrategia contempla guías y herramientas para estudiantes, docentes y familias, además de actividades encaminadas a generar espacios de diálogo, reflexión y acompañamiento emocional en los planteles educativos.

Como parte de estas acciones, Rodríguez anunció que el próximo 23 de septiembre se llevará a cabo el “Día del ABC de las Emociones”, jornada en la que servidoras y servidores públicos visitarán escuelas para promover entre la comunidad estudiantil la expresión y el reconocimiento de sus sentimientos.

La subsecretaria destacó que el objetivo es que niñas, niños y jóvenes aprendan a identificar, comprender y comunicar lo que sienten, de manera que puedan contar con mayores herramientas para enfrentar situaciones emocionales y mejorar la convivencia dentro de los planteles.

Como parte de estas acciones, Rodríguez anunció que el próximo 23 de septiembre se llevará a cabo la jornada en la que servidoras y servidores públicos visitarán escuelas. Cuartoscuro

Estas acciones forman parte de una estrategia integral vinculada con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que busca colocar el bienestar de las y los estudiantes como un elemento fundamental del proceso educativo.

Además de las actividades en las escuelas, se prevé la realización de asambleas informativas para acercar a las comunidades educativas los contenidos y objetivos del programa, así como fomentar la participación de las familias en el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes.

Rodríguez resaltó que trabajar la educación emocional desde las aulas permitirá generar comunidades escolares con mayores capacidades para dialogar, expresar sentimientos y construir relaciones basadas en el respeto y la empatía.