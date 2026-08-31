Arsenal de 210 armas, procedentes de Texas, asegurado en NL: García Harfuch

Un arsenal de 210 armas de fuego, procedente de Texas, Estados Unidos, destinado a grupos del crimen organizado fue interceptado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, durante un operativo realizado por el Gabinete de Seguridad, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario indicó, en su mensaje, que la responsabilidad compartida implica frenar el tráfico de drogas, pero también el de armas de entre las dos naciones.

La responsabilidad compartida exige frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero también detener, con la misma firmeza, el flujo de armas de Estados Unidos hacia México”, señaló García Harfuch.

Operativo en Sabinas, Hidalgo, deja tres detenidos

El funcionario responsable de las políticas de Seguridad Pública y Protección Civil detalló, en su mensaje en la red social de X, el operativo realizado por el Gabinete de Seguridad.

En Sabinas Hidalgo, Nuevo León, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico, en coordinación con @Defensamx, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, detuvieron a tres personas que transportaban desde Texas, Estados Unidos, un arsenal de alto poder destinado a grupos criminales en México.

Durante el operativo, realizado sobre la carretera Nuevo Laredo–Monterrey, fueron aseguradas 210 armas de fuego: 195 armas largas y 15 armas cortas, además de cargadores”, indicó.

Fueron aseguradas 210 armas de fuego: 195 armas largas y 15 armas cortas, además de cargadores X

García Harfuch detalló que, en la presente administración se han asegurado más de 30 armas de fuego, con lo que se frena la generación de violencia en el país.

Esta acción fue resultado de labores de inteligencia e investigación para identificar y desarticular las rutas utilizadas para introducir ilegalmente armas a nuestro país.