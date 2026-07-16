El adiós definitivo: Lanzan documental de Euphoria con escenas inéditas y secretos del elenco

La historia de Euphoria ya llegó a su fin, pero los seguidores de la serie todavía tendrán una oportunidad para volver a ese universo. HBO Max anunció el estreno de Euphoria: Una mirada al pasado, un especial que reunirá entrevistas con el elenco, material inédito y un recorrido por el proceso creativo de una de las producciones más exitosas de la plataforma.

El documental estará disponible a partir del 24 de julio y buscará mostrar cómo se construyó la serie detrás de cámaras.

Además de recordar algunos de sus momentos más importantes, permitirá escuchar a los actores y al equipo creativo hablar sobre la experiencia de formar parte de un proyecto que marcó la televisión en los últimos años.

HBO Max estrenará Euphoria: Una mirada al pasado, un especial con imágenes inéditas de la serie. Especial

Un documental para recordar el fenómeno de Euphoria

Con el lema "Revive el sentimiento", el especial no añade nuevos capítulos a la historia de Rue y el resto de los personajes. En cambio, propone mirar hacia atrás y descubrir cómo nació una serie que logró conectar con millones de espectadores alrededor del mundo.

El tráiler deja ver un tono nostálgico. A lo largo del avance aparecen imágenes del rodaje, escenas detrás de cámaras y varios integrantes del elenco recordando cómo fueron los primeros días de filmación y la evolución de la producción con el paso de las temporadas.

También se muestran momentos que hasta ahora no habían sido vistos por el público, ofreciendo una perspectiva diferente sobre el trabajo realizado frente y detrás de las cámaras.

El documental repasará los momentos más importantes de Euphoria con material detrás de cámaras. IG euphoria

¿Qué incluirá Euphoria: Una mirada al pasado?

De acuerdo con HBO Max, el documental reunirá entrevistas exclusivas con los actores y el equipo creativo, además de abundante material grabado durante la producción de la serie.

Los protagonistas compartirán anécdotas del rodaje, hablarán sobre los retos que enfrentaron durante las grabaciones y recordarán algunos de los momentos que más los marcaron mientras daban vida a sus personajes.

El especial también mostrará cómo se desarrolló el trabajo detrás de cámaras y la colaboración entre el elenco, la producción y el creador de la serie, Sam Levinson, quien estuvo al frente del proyecto desde su estreno.

Aunque la plataforma no ha revelado todos los detalles, el avance confirma que el documental incluirá imágenes inéditas y testimonios que no habían sido compartidos anteriormente.

Más allá de recordar las escenas que marcaron la historia, Euphoria: Una mirada al pasado busca mostrar todo el trabajo que hubo detrás de una producción que destacó por su estilo visual, su fotografía y sus actuaciones.

El documental permitirá conocer cómo se prepararon algunas de las secuencias más importantes, cómo evolucionaron los personajes durante las tres temporadas y qué significó la serie para quienes participaron en ella.

Reproducir Euphoria: Una mirada al pasado | Tráiler Oficial | HBO Max

¿Por qué Euphoria es tan querida por los fans?

Desde su estreno, Euphoria se convirtió en una de las producciones más comentadas de HBO.

La serie siguió la vida de Rue, interpretada por Zendaya, y abordó temas como las adicciones, la salud mental, las relaciones personales, la identidad y los conflictos que enfrentan distintos jóvenes mientras buscan su lugar en el mundo.

Además de conquistar al público, la producción recibió numerosos reconocimientos de la crítica y ganó varios premios, incluidos los Emmy obtenidos por Zendaya gracias a su interpretación.

Con el paso de las temporadas, Euphoria también impulsó la carrera de buena parte de su elenco, que pasó a protagonizar películas y series de gran alcance.